Savez dao važno obavještenje oko ulaznica za Italiju

U cilju što bolje organizacije i sigurnosti svih posjetilaca, zamolili su navijače da se pridržavaju navedenih uputa i da svoje ulaznice i lične dokumente pripremite na vrijeme.

S tim u vezi sve ljubitelje reprezentacije Bosne i Hercegovine koji planiraju doći u Zenicu na utakmicu sa Italijom 31.03.2026. godine obavijestili su o sljedećem:

“Ulaznica je važeća ako je kupljena preko sistema Event.ba ili putem NS/FS BiH. Svaka druga kupovina je ilegalna i biti ćete spriječeni da uđete na stadion. Stoga upozoravamo sve ljubitelje naše reprezentacije da ne kupuju ulaznice preko drugih platformi jer će biti poništene,pišu Vijesti

Ulaznica je važeća ako je na njoj ime i prezime vlasnika ulaznice, sva ostala imena (npr. X.R., S.M., R.S.) ne vrijede, te će osobe sa tim ulaznicama biti spriječene da uđu na stadion.

Kontrole će biti prisutne kako na ulazima, tako i na spoljnim parametrima oko stadiona, pa vas ljubazno molimo da poštujete navedena pravila, te da lični dokument i ulaznicu pripremite na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima.

Sve ulaznice kupljene preko drugih platformi su poništene, saopćili su iz NSBiH.

Ulaz se otvara u 18:00 sati.

