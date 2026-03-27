Žestok udar na SAD: Iran pogodio bazu u Saudijskoj Arabiji

Kombinirani napad projektilima i dronovima predstavlja jedan od najozbiljnijih proboja američke protuzračne odbrane tokom mjesec dana dugog rata s Iranom.

U napadu su značajno oštećena i najmanje dva aviona za dopunu gorivom u zraku tipa KC-135.Napad dolazi u trenutku kada predsjednik SAD-a Donald Trump balansira između najava mira i pojačanih napada usmjerenih na ključnu civilnu infrastrukturu.

Trump tvrdi da su mirovni pregovori u toku i da dobro napreduju, što iranski zvaničnici osporavaju, dok se istovremeno u regiju šalju dodatni ratni brodovi i hiljade vojnika radi jačanja američkih snaga.

Iran je tokom rata bombardovao američke baze širom Bliskog istoka, koristeći širok arsenal balističkih projektila i dronova kako bi uzvratio i poremetio američku kampanju bombardovanja.

Ti napadi ozbiljno su oštetili baze i primorali američku Centralnu komandu (CENTCOM) da rasporedi hiljade vojnika van dometa udara, neke čak i u Evropu.

Većina iranskih napada presretnuta je američkom i savezničkom protuzračnom odbranom, ali sistemi poput iranskih dronova Shahed su jeftini i potrošni, dok su odbrambeni sistemi koji ih presreću znatno sofisticiraniji i teže nadoknadivi.

Na početku rata poginulo je šest rezervista američke vojske u napadu iranskog drona koji je uništio taktički operativni centar u luci Shuaiba u Kuvajtu. Još jedan američki vojnik poginuo je nakon napada na bazu Prince Sultan 1. marta.

Od početka rata ranjeno je gotovo 300 američkih vojnika, od kojih je oko 225 pretrpjelo traumatske povrede mozga uzrokovane eksplozijama projektila, prema podacima CENTCOM-a. Svi osim oko 35 vojnika u međuvremenu su se vratili na dužnost.

Agencija Human Rights Activists News Agency objavila je da je u Iranu ubijeno više od 1.492 civila, od ukupno više od 3.300 poginulih. U Libanonu je ubijeno više od 1.110 ljudi, saopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva,pišu Vijesti

U zemljama Perzijskog zaljeva poginulo je više od 50 ljudi, a najmanje 16 u iranskim napadima na Izrael. Američki gubici iznose 13 poginulih vojnika.

Trump je ranije ove sedmice zaprijetio bombardovanjem iranskih elektrana ako Teheran brzo ne popusti. Taj rok je produžio dva puta, a sada Iranu daje vremena do večeri 6. aprila za postizanje dogovora.

Facebook komentari