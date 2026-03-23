Za ovaj horoskopski znak naredne 2 sedmice biće jedan od najtežih perioda u godini: Ni kraj retrogradnog Merkura mu neće olakšati muke

Retrogradni Merkur je jedan od najtežih astroloških perioda, kada se često suočavamo s nesporazumima, kašnjenjima i tehničkim problemima. Iako mnogi odahnu kada se ovaj tranzit završi, astrologija upozorava da stvari ne dolaze odmah na svoje mjesto, jer slijedi takozvana postretrogradna sjenka.

Retrogradni Merkur u Ribama, koji je bio na snazi od 26. februara, završio se 20. marta. Ali to ne znači da je kraj mukama! Dobro se držite jer nastupa postretrogradna sjenka!

Šta je postretrogradna sjenka i koliko traje?

Postretrogradna sjenka je period nakon što Merkur krene direktno, ali se još uvijek kreće preko stepeni koje je već “prešao” tokom retrogradnosti.

U praksi, to znači da se situacije iz prethodnih nedjelja ponovo otvaraju, razjašnjavaju ili završavaju. Ovaj period obično traje oko dvije nedjelje, a energija može biti i dalje nestabilna, naročito kada je reč o komunikaciji, papirima, ugovorima i donošenju važnih odluka.

U ovom periodu se često raspetljavaju greške nastale tokom retrogradnog hoda, ali i dalje postoji rizik od pogrešnih procena, brzopletih reakcija i konfuzije. Zato astrolozi savjetuju oprez i strpljenje čak i nakon što retrogradni Merkur zvanično završi.

Koji znak će najviše osjetiti posljedice?

Najveći izazov u postretrogradnoj senci očekuje Ribe. Budući da se cijeli ciklus odvijao u ovom znaku ili pod njegovim snažnim uticajem, Ribe će najduže osjećati “repove” ovog tranzita

Za njih, ovo može značiti emotivnu konfuziju, povratak starih dilema i nerazjašnjenih odnosa. Moguće je da će se suočiti s porukama iz prošlosti, nejasnim signalima od drugih ljudi ili unutrašnjim preispitivanjima koja ih iscrpljuju, prenosi Glossy.

Takođe, Ribe bi mogle imati osjećaj da ne mogu jasno da izraze svoje misli ili da ih okolina pogrešno razumije. Upravo zato je važno da u ovom periodu ne donose nagle odluke, posebno kada su u pitanju ljubav, posao ili finansije.

Koliko će trajati uticaj postretrogradne senke Merkura?

Postretrogradna senka Merkura trajaće još oko dvije nedjelje, ali za Ribe njen efekat može biti produžen, sve dok se situacije započete tokom retrogradnosti u potpunosti ne razreše. Tek tada dolazi pravo olakšanje i povratak stabilnijoj energiji.

Do tada, ključ je u strpljenju: polako, bez forsiranja i uz pažljivo biranje riječi, jer čak i kada je retrogradni Merkur iza nas, njegove lekcije još nisu završene.

