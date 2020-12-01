STRUČNJACI UPOZORAVAJU NA OPASNE NAVIKE: To što jedete uopće nije hrana

Sve više istraživanja povezuje ovu vrstu ishrane s povećanim rizikom od razvoja raka debelog crijeva, iako naučnici ističu da direktna uzročno-posljedična veza još uvijek nije u potpunosti dokazana.

Britanski ljekar Chris van Tulleken, autor knjige „Ultra Processed People“, upozorio je da ultra-prerađena hrana predstavlja ozbiljan globalni problem.

„Ova vrsta ishrane prestigla je duhan kao vodeći uzrok rane smrti na planeti Zemlji“, izjavio je Van Tulleken.

Takve tvrdnje temelje se na sve većem broju studija koje ovu hranu povezuju s nizom zdravstvenih problema, uključujući pretilost, metaboličke poremećaje i različite oblike karcinoma.

Jedna studija provedena u Kini pokazala je da je visoka konzumacija ultra-prerađene hrane značajno povezana s većim rizikom od raka debelog crijeva. Podaci su posebno zabrinjavajući jer ovakva hrana čini ogroman udio u ukupnom energetskom unosu:

65,4% kod djece

67,8% kod adolescenata

54,3% kod odraslih

Dr. Van Tulleken ide i korak dalje, tvrdeći da bi ultra-prerađenu hranu trebalo drugačije nazivati. Prema njegovim riječima, to nisu namirnice, već „industrijski prerađene jestive tvari“, čime naglašava koliko je takva ishrana udaljena od prirodne. Postoji već decenija dokaza koji ove proizvode povezuju ne samo s debljanjem, već i sa ranom smrću.

Kao jedan od praktičnih savjeta, ljekari preporučuju:

Pažljivo čitajte deklaracije: Izbjegavajte proizvode s dugim popisima nepoznatih sastojaka.

Promijenite pristup: Ovoj hrani treba pristupati gotovo kao ovisnosti, što može pomoći ljudima da smanje njenu konzumaciju.

Dodatnu zabrinutost izazivaju podaci koji pokazuju porast slučajeva raka debelog crijeva među mlađom populacijom. Istraživanje koje je obuhvatilo 50 zemalja pokazalo je da u čak 27 njih broj oboljelih raste. Iako ultra-prerađena hrana nije jedini faktor, sve više dokaza sugeriše da igra značajnu ulogu, što je dovoljan razlog za oprez i promišljenije prehrambene navike, prenosi Slobodna-bosna.

