Sreća i obilje dolaze za 3 znaka: Evo kome će ova sedmica promijeniti život

Da li ste spremni za nedjelju koja može promijeniti vaš život? U periodu od 23. do 29. marta 2026. godine, tri kineska horoskopska znaka ulaze u fazu velike sreće i napretka.

Ključ uspjeha biće vaša velikodušnost, jer se energija ove nedjelje pomjera od brzih odluka ka potpunoj jasnoći.

Sve počinje u ponedjeljak, 23. marta, danom novih početaka, nakon čega slijede dani razotkrivanja grešaka (24. i 25. mart). Preokret dolazi 26. marta, koji donosi uspeh, dok će 27. i 28. mart otvoriti vrata konkretnim prilikama i napretku. Nedjelja se završava 29. marta, kada konačno ostavljate prošlost iza sebe. Važno je da delujete – trud će vam se višestruko isplatiti.

Ko su srećnici?

Majmun

Obucite nešto plavo, jer je to vaša srećna boja ove nedjelje. Vjerujte svojoj intuiciji jer vas očekuju brze promjene. Najpovoljniji dan za novac i uspjeh je 23. mart. Ne dozvolite drugima da potisnu vaše emocije. Ako imate prijatelja u znaku pacova, povežite se – zajedno ćete lakše prevazići strahove. Ne čekajte savršen trenutak, već preuzmite inicijativu.

Koza

Da biste postigli napredak, ove nedjelje ne treba da dodajete nove obaveze, već da se riješite onoga što vas nepotrebno opterećuje. Najbolji dan za oslobađanje od stresa je 24. mart. Nosite bež boju kako biste zadržali mentalnu jasnoću i emotivnu stabilnost. Razgovarajte o svojim idejama sa osobom u znaku zeca – pomoći će vam da donesete prave odluke.

Tigar

U nedjelju ulazite puni samopouzdanja. Vaš najsrećniji dan je 23. mart, kada ćete lako uskladiti posao i uživanje. Problemi sa papirologijom ili odloženim obavezama konačno će biti rješeni. Obratite pažnju na narandžastu boju – ona simbolizuje vašu energiju i lični rast. Za najbolju saradnju okružite se osobama u znaku konja, koje će vas podstaći na akciju, piše naj žena.

