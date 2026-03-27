Eutanazija u Španiji: Djevojci ubrizgana smrtonosna injekcija na njen zahtjev

Ukratko:

Potresna ispovijest mlade žene iz Barselone

Godinama trpjela zlostavljanje i psihičku patnju

Pravna borba za pravo na eutanaziju trajala 18 mjeseci

Roditelji pokušali da zaustave proceduru

Slučaj ponovo otvorio raspravu o eutanaziji u Španiji

Gotovo pa nezapamćen slučaj u španskoj istoriji potpuno je podijelio javnost u ovoj evropskoj državi, a sve dodatno dobija na težini kada se zna da je Noelija uspjela u namjeri da pravnim putem oduzme sebi život, nakon dva neuspjela pokušaja samoubistva, naročito drugog iz 2022. prilikom čega je zadobila teške tjelesne povrede kičme usljed kojih je ostala paraplegičar.

“Želim otići u miru”

Kako pišu svjetski mediji, ovoj tragediji prethodili su psihički problemi sa kojim se Ramosova suočavala i protiv kojih se borila od ranog djetinjstva.

Naime, njeni roditelji su, kako se prenosi, bili zavisnici od psihoaktivnih supstanci, zbog čega je ona boravila u ustanovama za maloletnike, te je neprestano trpjela seksualno nasilje i silovanja.

Kastiljo je bila mentalno bolesna i zato je dva puta pokušala da se ubije.

U intervjuu za španski program Antene 3 koji je objavljen nekoliko dana pred smrt, rekla je da se drugi pokušaj samoubistva dogodio poslije seksualnog napada 2022. godine

“Ja idem, a svi vi ostajete ovdje sa bolom. Želim sada otići u miru i prestati patiti, tačka. Sav bol koji sam trpjela sve ove godine “, izjavila je Noelija u intervjuju.

Roditelji bili protiv eutanazije

U aprilu 2024. podnijela je zahtjev za eutanaziju nezavisnom odboru ljekara, advokata i stručnjaka za bioetiku iz Katalonije.

U julu 2024. dobila je odobrenje za to, jer je, kako se navodi, procijenjeno da njeno zdravstveno stanje teško i neizlječivo.

Tom prilikom je zaključeno da ona trpi tešku, hroničnu i iscrpljujuću patnju.

Međutim, njeni roditelji su od samog početka bili protiv, pa je proces obustavljen u poslednjem trenutku posle pravnih prigovora koje je podnio njen otac, uz podršku konzervativne grupe Hrišćanski advokati (Abogados Cristianos).

Njihov argument je bio da mentalna bolest čini Noeliju nesposobnom da odlučuje, a slučaj je na kraju stigao do Vrhovnog suda Španije.

Abogados Kristijanos je u posljednjem pokušaju da spriječi proceduru podnijela žalbu Evropskom sudu za ljudska prava, ali je taj zahtjev odbijen.

Noelija za sve to vrijeme nije odustajala.

Godinu i po dana se borila za “pravo da umre” i na kraju je u tome i uspjela.

Španija odobrava eutanaziju

Slučaj Noelije Ramos okupirao je špansku javnost godinama.

A u ovoj državi, zakonom iz 2021. u Španiji se odobrava pravo na eutanaziju i medicinski potpomognuto samoubistvo za pacijente koji pate od terminalnih bolesti i za osobe sa neizdržljivim stalnim stanjem.

Španija je na taj način jedna od devet zemalja Evropske unije koje po zakonu dozvoljavaju ovo pravo, a kriterijumi se razlikuju od države do države.

Od kada je Španija donijela ovaj zakon, prema podacima tamošnjeg Ministarstva zdravlja, , 1.123 osobe su na taj način okončale život zaključno sa 2024. godinom.

Na koji način se odvija eutanazija?

Kada je u pitanju eutanazija, pravilo je da se proces sastoji u tome da se podnose dva pisana zahtjeva, zatim konsultacije sa stručnjacima ali koji nisu povezani sa slučajem koji razmatraju.

Eutanaziju, navodi se, sprovode ljekari ili zdravstveni radnici pod strogim uslovima, davanjem smrtonosne injekcije na izričit zahtjev pacijenta, dok se medicinski potpomognuto samoubistvo sastoji u tome da sam pacijent uzme smrtonosan hemijski napitak ili lijek takvog dejstva koji je prepisao ljekar, prenose Nezavisne.

