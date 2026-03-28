Darko Lazić otkrio kroz šta prolazi: “Kažu – sram me bilo što pjevam, a ja moram da izdržavam 3 porodice”

Srbijanski pjevač Darko Lazić sinoć je dao intervju pred nastup u Sloveniji na kojem se pojavio kako bi ispoštovao publiku, što je prvo njegovo javno pojavljivanje poslije pogibije njegovog brata Dragana Lazića, 11. marta ove godine.Između ostalog, Darko je priznao da doživljava to da ga pojedinci osuđuju jer se vratio poslu, piše Telegraf.rs.

– Ne znam šta bih ti rekao… Prihvatio sam to, jednostavno… Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam da nastavim da pjevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želio da prekinem da pjevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, “sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pjevaš…”. Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice – rekao je Darko za Telegraf.rs. Bez obzira na sve, ovo je posao kao što je i svaki drugi posao, i samo bih ovu poruku poslao i ljudima koji pišu te glupe komentare. Da im kažem, ne bih poželio nikome da doživi ovo što sam ja doživio. Samo ja znam koliki je bol u mome srcu i koliko mi je teško. Da malo manje gledaju šta ja radim, da gledaju svoj život, i da im poželim sreću i zdravlje prije svega, to je najbitnije. I da nikad u životu ne dožive ovo što sam ja doživio – kazao je Darko kojeg je to vidno pogodilo. I oni imaju posao, svako kome se desi neka tragedija ide da radi, svi ostali ljudi na ovom svijetu imaju posao i moraju da rade, pa tako i ja moram da radim svoj posao. Zbog sebe prvenstveno, zbog njega, zbog moje porodice – zaključio je Darko Lazić za Telegraf.rs.

