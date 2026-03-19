Stresni odnosi mogu ubrzati starenje: Naučnici otkrili koliko negativni ljudi utiču na zdravlje

Iako bliski odnosi često pružaju podršku, pojedine osobe mogu postati stalni izvor napetosti. Naučnici su takve ljude nazvali “natezači” – oni koji redovno komplikuju svakodnevni život i izazivaju stres.

Rezultati su pokazali da gotovo 30 posto ljudi ima barem jednu takvu osobu u svom okruženju. Svaki dodatni “natezač” povezan je s povećanjem biološke dobi za oko devet mjeseci i bržim starenjem.

Najizraženiji utjecaj primijećen je u porodičnim odnosima, koji su često složeniji i teže ih je prekinuti. Za razliku od toga, stres u prijateljstvima ima slabiji efekat.

Dugotrajan stres može iscrpiti organizam, povećati rizik od anksioznosti, depresije i hroničnih bolesti. Istraživači ističu da je, uz njegovanje pozitivnih odnosa, važno prepoznati i one koji narušavaju kvalitet života, prenosi Avaz.

