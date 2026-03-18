CIA podigla uzbunu: Rusija i Kina pomažu Iranu?

„ Iranci traže obavještajnu pomoć od Rusije , Kine i drugih protivnika Sjedinjenih Američkih Država , a o tome pružaju li te zemlje pomoć možemo razgovarati u tajnom dijelu“, rekao je Ratcliffe tijekom saslušanja Obavještajnog odbora Senata o međunarodnim prijetnjama, izvještava The Hill.

Na pitanje senatora Jacka Reeda je li CIA napravila procjenu i analizirala komunikaciju između Irana i tih zemalja , Ratcliffe je rekao da zna ” odgovor ” i da bi “rado o tome razgovarao” s njim privatno.

Slično je na pitanje na istom saslušanju ranije danas odgovorila direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, koja je kazala da “ako ima dijeljenja” obavještajnih podataka između Rusije i Kine sa Iranom, o tome može da govori na zatvorenoj sjednici.

Na pitanje senatora Angusa Kinga o novinskim izveštajima da Rusija pruža obaveštajnu pomoć Iranu, uključujući satelitske snimke, Tulsi Gabard je kazala da, prema Pentagonu, “bilo kakva podrška koju Iran eventualno dobija” ne sprečava efekte američkih operacija.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Bliski istok Stiv Vitkof rekao nedavno da su mu ruski zvaničnici tokom telefonskog razgovora rekli da nisu delili obaveštajne podatke sa Iranom, kako bi im pomogli da gađaju pripadnike američkih snaga i njihove položaje na Bliskom istoku.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je ranije da Iran i Rusija imaju “veoma dobro partnerstvo”, ali je odbio da potvrdi da Rusija pruža Iranu obaveštajnu pomoć.

