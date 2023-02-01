MOĆ KOJU JE NEMOGUĆE ZAUSTAVITI: Iranska podzemna armija poništila modernu odbranu

Dok napetosti na Bliskom istoku dostižu tačku ključanja, vojni analitičari upozoravaju na specifičnu strategiju Irana koja prkosi konvencionalnim doktrinama modernog ratovanja. U fokusu je ogromna, decentralizirana mreža vojnih objekata smještenih duboko u unutrašnjosti zemlje, skrivena od satelita i najsavremenijih sistema nadzora.

Neprobojna mreža na 500 metara dubine

Iran je godinama gradio ono što se u vojnim krugovima naziva “gradovima raketa”. Riječ je o kompleksnim bazama smještenim na dubini i do 500 metara, često uklesanim direktno u planinske masive. Ovakva dubina praktično garantuje imunost na standardne “bunker-buster” bombe, čineći baze gotovo neuništivim iz zraka.

Ono što ovu mrežu čini posebno opasnom jeste njena rasprostranjenost – ovakvi objekti locirani su u gotovo svakoj provinciji, stvarajući logistički “labirint” koji je nemoguće neutralisati jednim ili s nekoliko koordinisanih udara.

Nevidljiva lansirna mjesta: Faktor iznenađenja

Glavni izazov za protivvazdušnu odbranu i obavještajne službe (poput američkih i izraelskih) jesu nevidljiva lansirna mjesta. Za razliku od klasičnih raketnih silosa ili mobilnih lansera koji se moraju postaviti na otvoreno prije ispaljivanja, iranske baze koriste:

Kamuflirane tunele: Izlazi koji se otvaraju samo na nekoliko sekundi.

Podzemne šine: Rakete se dopremaju do specifičnih tačaka neposredno prije lansiranja.

Rezultat je poražavajući za odbranu: nemoguće je predvidjeti odakle će projektil poletjeti sve dok on već ne bude u zraku. Time se drastično smanjuje vrijeme reakcije sistema kao što su Patriot ili Iron Dome.

Razlika između izvještaja i stvarnosti na terenu

Iako su zvanični krugovi iz Washingtona u nekoliko navrata sugerisali da je iranski raketni potencijal značajno oslabljen ili djelomično uništen, izvještaji s terena govore drugačiju priču.

Samo tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je sedam masovnih valova napada. Iran je demonstrirao taktiku “zasićenja” (saturation attack), ispaljujući stotine raketa u gustim grupama. Cilj ove taktike je da kvantitetom nadjača protivničke odbrambene sisteme, bez obzira na njihovu preciznost.

Šta to znači za budućnost sukoba?

Ova strategija pokazuje da Iran ne planira direktan sukob na otvorenom polju, već se oslanja na asimetrično ratovanje iz duboke defanzive. Dok god su njihovi lanseri sakriveni ispod stotina metara stijena, svaki pokušaj preventivnog udara ostaje visokorizična igra s neizvjesnim ishodom.

