Dvanaest mitova o polno prenosivim bolestima

Seksualno prenosive infekcije (SPI) su tema koja često izaziva neugodnost, pogrešna shvatanja i dezinformacije. I dalje postoji mnogo mitova o SPI koji dovode do nesporazuma, rizičnog ponašanja i mogućih dugoročnih zdravstvenih posledica. Bez obzira ko ste ili koga volite, važno je znati šta je stvarnost, a šta mit kada je u pitanju vaše seksualno zdravlje i SPI.

Evo nekoliko najčešćih mitova:

Mit br. 1: Uzimanje kontracepcije će vas zaštititi od polno prenosivih infekcija.

Stvarnost: Iako je uzimanje nekog oblika kontracepcije odlična ideja ako ne želite da zatrudnite, ono vas neće zaštititi ni od jedne polno prenosive infekcije.

Mit br. 2: Kondomi pružaju 100% zaštitu

Stvarnost: Iako kondomi značajno smanjuju rizik od mnogih polno prenosivih infekcija, oni ne pružaju potpunu zaštitu. Neke od najčešćih infekcija, poput HPV-a, majmunskih boginja, šuge, herpesa i sifilisa, mogu se prenijeti kontaktom kože na kožu na područjima koja nisu pokrivena kondomom.

Mit br. 3: Samo promiskuitetni ljudi dobijaju polno prenosive infekcije.

Stvarnost: Svako ko je seksualno aktivan može da dobije polno prenosivu infekciju, čak i ako je imao samo jednog partnera. Dovoljan je samo jedan susret sa zaraženom osobom da se zarazi polno prenosivim infekcijom, a mnogi zaraženi ljudi ne znaju da već nose polno prenosivu infekciju.

Čak i ako nikada ne učestvujete u penetrativnom seksu, i dalje postoji određeni rizik od zaraze polno prenosivom infekcijom, kao što je HPV, koja se može prenijeti kontaktom sa zaraženom kožom.

Virusne polno prenosive infekcije poput HIV-a, herpesa (HSV-1 i HSV-2), sifilisa, gonoreje, hlamidije i hepatitisa B i C takođe se mogu prenijeti sa majke na bebu tokom trudnoće i porođaja.

Važno je da sa svakim partnerom razgovarate o svojoj seksualnoj istoriji i poslednjem putu kada ste testirani na polno prenosive infekcije.

Mit br. 4: Samo mladi ljudi treba da brinu o polno prenosivim infekcijama.

SPI nisu briga za starije osobe.Stvarnost: SPI mogu uticati na osobe bilo kog uzrasta, pola, rase ili seksualnih praksi. Starije osobe su podjednako ugrožene, posebno ako su seksualno aktivne i ne koriste zaštitu.

Mit br. 5: Ne možete se zaraziti polno prenosivim infekcijama ljubljenjem ili oralnim seksom.

Stvarnost: Iako rizik može biti manji kod nekih seksualnih aktivnosti, neke polno prenosive infekcije, kao što su herpes, HPV i majmunske boginje, mogu se prenijeti kontaktom koža-na-kožu, uključujući ljubljenje dubokih usta, trljanje genitalija o genitalije, oralni seks i druge kontakte koža-genitalije. Važno je koristiti zaštitu, kao što su zubne brane ili kondomi tokom oralnog seksa kako bi se smanjio rizik od prenošenja.

Mit br. 6: Možete znati da li neko ima polno prenosivu infekciju po izgledu ili simptomima.

Stvarnost: Mnoge polno prenosive infekcije su asimptomatske, što znači da ne pokazuju vidljive znake ili simptome. Mnogi ljudi nose i prenose polno prenosive infekcije, a da ne znaju da su zaraženi. Zato je redovno testiranje toliko važno za svakoga ko je seksualno aktivan.

Mit br. 7: Ako ne razvijete znake infekcije u roku od dve nedelje nakon seksa, niste se zarazili polno prenosivom infekcijom.

Stvarnost: Neke polno prenosive infekcije imaju period inkubacije koji traje nedjeljama ili mjesecima. Mnogi ljudi sa polno prenosivom infekcijom nikada ne dožive nikakve simptome ili su znaci toliko blagi da infekcija ostane nedijagnostikovana (kao sifilis, koji može postati latentan).

Mit br. 8: Testiranje na polno prenosive infekcije je neophodno samo ako imate simptome.

Stvarnost: Redovno testiranje je ključno jer mnoge polno prenosive infekcije ne pokazuju nikakve simptome. Rano otkrivanje putem redovnih pregleda može sprečiti komplikacije i smanjiti širenje infekcija.

Mit br. 9: Jednom kada se izliječite, ne možete ponovo dobiti istu polno prenosivu infekciju.

Stvarnost: Možete ponovo dobiti istu polno prenosivu infekciju ako ste joj izloženi. Na primjer, gonoreja i hlamidija se mogu zaraziti više puta.

Mit br. 10: Ako ste bez polno prenosivih infekcija, i vaš partner je.

Stvarnost: Samo zato što jedan partner ima negativan rezultat testa na polno prenosivu infekciju ne znači da drugi nije zaražen. Kada ste prvi put izloženi polno prenosivoj infekciji, vašem tijelu može biti potrebno neko vrijeme da je prepozna i razvije antitela. To se naziva period inkubacije. Ako se testirate tokom perioda inkubacije, vaš tijest možda još uvijek neće prepoznati infekciju. Uvijek je najbolje da se vi i vaš partner testirate kako biste spriječili buduće komplikacije.

Mit br. 11: Možete izgraditi imunitet na polno prenosive infekcije.

Stvarnost: Ovo nije tačno, jer naša tijela ne razvijaju imunitet na polno prenosive infekcije. U stvari, dobijanje polno prenosive infekcije vas izlaže većem riziku od obolijevanja od drugih infekcija.

Mit br. 12: Sve polno prenosive infekcije mogu se izliječiti.

Stvarnost: Mnoge polno prenosive infekcije se mogu kontrolisati, ali ne i izliječiti. Gonoreja i hlamidija se mogu liječiti i izliječiti jer su bakterijske infekcije. S druge strane, virusne polno prenosive infekcije poput herpesa i HIV-a nisu izlječive, ali se mogu suzbiti različitim ljekovima. Ljekovi mogu pomoći u njihovom upravljanju i poboljšanju simptoma kada se pojave, ali infekcija nikada zaista ne nestaje, prenosi B92.

Facebook komentari