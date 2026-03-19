Četiri horoskopska znaka koja će uživati u sreći i izobilju do kraja 2026. godine

Astrologinja Ejmi Demur kaže da su pojedini znakovi tokom posljednjih godina prolazili kroz velike zastoje. Međutim, nakon suočavanja s teškom realnošću i prolaska kroz karmičke odnose, njihov život konačno ulazi u mnogo bolju fazu. Najizazovnija energija ostaje iza njih, a sada se otvara prostor da stigne sudbinsko izobilje.

Znakovi koji će imati sreće do kraja 2026. godine

Lav

Sa Jupiterom, planetom izobilja, koji ulazi u vaš znak krajem juna 2026. godine, privlačite sudbinsko izobilje do kraja godine. Zapravo, vi ste jedan od najsretnijih znakova ove godine – i što je još bolje, uspjeh vas prati u svim oblastima života.

Od ljubavi do karijere, očekujte značajan napredak prije kraja 2026. godine. To su odlične vijesti, posebno jer prethodne dvije godine nisu bile nimalo lake. Bilo da ste prošli kroz slomljeno srce ili razočaranja, vjerovatno ste imali osjećaj kao da vam je život bio na čekanju. Srećom, 2026. donosi ono za šta ste dugo radili, piše Your Tango.

Vodolija

Do kraja 2026. godine privlačite sudbinsko izobilje u ljubavi. Prema Demur, dug period slomljenog srca, izdaje i razočaranja konačno se završava.

Ona ističe da su odnosi u proteklim godinama bili jedan od vaših najvećih karmičkih testova – i mentalno i emocionalno. Sada tome dolazi kraj. Kako kaže, 2026. je vaša godina jer ste naučili važne životne lekcije. U narednom periodu očekujte širenje kruga ljudi oko sebe i produbljivanje odnosa koji vam zaista odgovaraju.

Škorpija

Posljednjih nekoliko godina bilo je izazovno, posebno na poslovnom planu, gdje ste se osjećali zaglavljeno i neispunjeno, objašnjava Demur. Srećom, najteži period je iza vas i sada privlačite sudbinsko izobilje u karijeri.

Do kraja 2026. godine očekuju vas značajne nagrade, kako na poslovnom tako i na finansijskom planu. Ovo je godina u kojoj se prilike i napredovanja sve češće pojavljuju. Sav trud koji ste ulagali konačno daje rezultate, pa je važno da ne odustajete – čak i ako vam se trenutno čini da je teško, uspjeh je vrlo blizu.

Bik

Posljednjih godina život vam nije bio nimalo jednostavan. Još od 2018. suočavate se s uticajem Urana, planete promjena, u vašem znaku, što je donijelo razočaranja, emocionalni umor i gubitke u različitim oblastima života, objašnjava Demur.

Ipak, uprkos svemu, niste odustajali. Nakon perioda dubokog ličnog rasta i iscjeljenja, do kraja 2026. privlačite sudbinsko izobilje. Uran napušta vaš znak 25. aprila 2026. godine, nakon čega život postaje znatno lakši i donosi više nagrada i stabilnosti.

