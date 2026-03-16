Horoskopski znakovi koji bi cijele dane mogli provesti gledajući filmove…

Neki ljudi filmove gledaju povremeno, dok drugi u njima pronalaze pravi bijeg od svakodnevice. Postoje i oni koji stalno traže nove naslove, raspravljaju o režiji, glumi i scenariju te bez problema provedu cijeli vikend uz filmski maraton. Prema astrologiji, neki horoskopski znakovi posebno su skloni ljubavi prema filmovima.

Ako među prijateljima imate nekoga tko uvijek ima preporuku za dobar film, moguće je da je rođen u jednom od ovih znakova.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj mašti i emotivnosti, zbog čega se lako povezuju s filmskim pričama. Posebno vole filmove koji imaju snažnu atmosferu, umjetničku vrijednost ili duboku emocionalnu poruku. Dramatične priče, romantični filmovi i fantazija često su im među favoritima.

Blizanci

Blizanci vole raznolikost i nove priče, pa često gledaju različite žanrove – od komedija i trilera do dokumentaraca. Uvijek ih zanima nešto novo, a nakon filma rado će raspravljati o radnji i zanimljivim detaljima. Često su i oni koji prvi otkriju neki novi film ili seriju.

Škorpion

Škorpioni obožavaju napete i misteriozne priče. Psihološki trileri, krimići i filmovi s neočekivanim obratima posebno ih privlače. Vole analizirati likove i motive, a filmovi koji ostavljaju snažan dojam na njih mogu ih okupirati danima.

Vaga

Vage cijene estetiku, pa su često ljubitelji vizualno dojmljivih filmova. Privlače ih kvalitetna produkcija, zanimljiva scenografija i elegantna režija. Romantične drame, povijesni filmovi i umjetnički projekti često se nalaze na njihovoj listi za gledanje.

Strijelac

Strijelci vole filmove koji ih vode na putovanje – bilo da je riječ o avanturama, akciji ili pričama smještenima u daleke zemlje. Takvi filmovi bude njihov istraživački duh i želju za novim iskustvima.

Bik

Bikovi vole uživati u udobnosti, pa im je večer uz film i grickalice idealan način opuštanja. Često imaju svoje omiljene filmove koje mogu gledati više puta, posebno ako su zabavni, romantični ili imaju snažnu priču.

Naravno, ljubav prema filmovima ne ovisi samo o horoskopskom znaku. Ipak, astrologija sugerira da neki znakovi imaju veću sklonost prema pričama, emocijama i vizualnoj umjetnosti – zbog čega se lakše zaljube u svijet filma, piše index.

Facebook komentari