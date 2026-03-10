Nije sav stres loš: Pozitivan oblik stresa može nam zapravo pomoći

Za većinu ljudi stres je sinonim za nešto negativno, ali stručnjaci ističu da postoje dvije vrste stresa: eustres i distres. Distres je negativan oblik stresa koji nastaje kada osjećamo preopterećenost i nedostatak resursa za suočavanje s izazovima, što može dovesti do tjeskobe, depresije i pada koncentracije.

S druge strane, eustres se javlja kada smo suočeni s izazovom koji doživljavamo kao zanimljiv ili poticajan – primjerice kada učimo novu vještinu, preuzimamo projekt ili se pripremamo za važan događaj. Blaga napetost i uzbuđenje kod eustresa dodatno nas motiviraju i pomažu da damo najbolje od sebe.

Zašto je eustres „dobar“ stres

Eustres pozitivno utiče na tri ključna područja:

Emocionalno – potiče osjećaje zadovoljstva, motivacije i potpune koncentracije na aktivnost.

Psihološki – razvija samopouzdanje, osjećaj autonomije i psihološku otpornost.

Fizički – jača tijelo kroz zahtjevnije fizičke aktivnosti ili treninge.

Eustres pruža osjećaj uzbuđenja, smisla i ispunjenosti, čineći izazove motivirajućim.

Primjeri eustresa u svakodnevnom životu

Na poslu: preuzimanje novog projekta i učenje novih vještina. Ako su rokovi realni i projekti ostvarivi, izazov postaje motivirajući, a ne preopterećujući.

Kroz hobije i lične interese: postavljanje izazovnih ciljeva i učenje novih vještina jača samopouzdanje i želju za napretkom.

Putovanja: uzbuđenje i neizvjesnost prilikom upoznavanja nove kulture i običaja mogu biti oblik eustresa.

Fizička aktivnost: izazivanje tijela tokom vježbanja ili planinarenja povećava snagu, izdržljivost i fleksibilnost te izaziva osjećaj potpune koncentracije.

Kako u svakodnevicu unijeti više pozitivnog stresa

Stručnjaci preporučuju jednostavne korake:

Svaki dan naučite nešto novo, čak i male stvari.

Postavljajte lične i profesionalne ciljeve koji su izazovni, ali ostvarivi.

Povremeno izađite iz zone komfora, preuzimajući nove zadatke ili učeći nove vještine.

Redovno se bavite fizičkom aktivnošću.

Pravilan balans eustresa može biti snažan podsticaj za lični rast i razvoj – dovoljno izazova da nas motiviraju, ali ne toliko da nas preplave.prenosi Avaz.

