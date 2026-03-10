Kako se riješiti sala na stomaku: Treneri preporučuju tri vrste vježbi

Fitness treneri ističu da ne postoji čarobno rješenje koje cilja direktno na salo na stomaku, ali da tri vrste vježbi mogu pomoći.

Stručnjaci za fitness ističu da ne postoji način da se sagori mast samo na jednom dijelu tijela (tzv. “spot reduction”). Da bi se smanjila masnoća na stomaku, potrebno je smanjiti ukupnu količinu masnog tkiva kroz kombinaciju vježbanja i kalorijskog deficita.

Kako bi to postigli, najčešće se preporučuju tri vrste vježbi:

HIIT (intervalni trening visokog intenziteta)

HIIT podrazumijeva kratke periode vrlo intenzivnog vježbanja uz kratke pauze. Primjeri ovih vježbi su: zamasi ruskim zvonom, sklekovi, skok-čučnjevi, mountain climbers (penjači).

Radi se 30 sekundi vježbe + 30 sekundi odmora, a cijeli krug se ponavlja 3–4 puta.

Ova vrsta treninga sagorijeva mnogo kalorija u kratkom vremenu i pokreće tzv. “afterburn” efekt, što znači da tijelo nastavlja trošiti kalorije i nakon završetka treninga.

Potrebno je smanjiti ukupnu količinu masnog tkiva kroz kombinaciju vježbanja i kalorijskog deficita (Foto: Shutterstock)

Potrebno je smanjiti ukupnu količinu masnog tkiva kroz kombinaciju vježbanja i kalorijskog deficita (Foto: Shutterstock)

Poslušajte članak

Sve veći broj ljudi želi smanjiti masnoće na stomaku i poboljšati fizičku formu, ali mnogi nisu sigurni koje vježbe zaista daju rezultate. Fitness treneri ističu da ne postoji čarobno rješenje koje cilja direktno na salo na stomaku, ali da tri vrste vježbi mogu pomoći.

Stručnjaci za fitness ističu da ne postoji način da se sagori mast samo na jednom dijelu tijela (tzv. “spot reduction”). Da bi se smanjila masnoća na stomaku, potrebno je smanjiti ukupnu količinu masnog tkiva kroz kombinaciju vježbanja i kalorijskog deficita.

Kako bi to postigli, najčešće se preporučuju tri vrste vježbi:

HIIT (intervalni trening visokog intenziteta)

HIIT podrazumijeva kratke periode vrlo intenzivnog vježbanja uz kratke pauze. Primjeri ovih vježbi su: zamasi ruskim zvonom, sklekovi, skok-čučnjevi, mountain climbers (penjači).

Radi se 30 sekundi vježbe + 30 sekundi odmora, a cijeli krug se ponavlja 3–4 puta.

Ova vrsta treninga sagorijeva mnogo kalorija u kratkom vremenu i pokreće tzv. “afterburn” efekt, što znači da tijelo nastavlja trošiti kalorije i nakon završetka treninga.

Trening snage

Dizanje tegova ili druge vježbe snage pomažu jer mišići troše energiju čak i kada mirujete. Što više mišićne mase imate, to je veći bazalni metabolizam, pa tijelo sagorijeva više kalorija tokom dana.

Posebno su korisne kompleksne vježbe koje uključuju više mišićnih grupa, kao što su: čučnjevi i mrtvo dizanje.

Kardio srednjeg intenziteta

Aktivnosti poput brzog hodanja, trčanja i vožnje bicikla se ubrajaju u ovu kategoriju. Kada se rade na 60–70 posto maksimalnog pulsa, tijelo efikasno koristi mast kao izvor energije. Ovakav kardio je dobar dodatak HIIT-u i treningu snage.

Također, stručnjaci napominju da vježbe za stomak (trbušnjaci, plank i sl.) ne sagorijevaju direktno mast sa stomaka, ali pomažu da se mišići stomaka bolje vide nakon što se smanji ukupna masnoća u tijelu.

Facebook komentari