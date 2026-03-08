3 znaka ulaze u najsretniji period 2026.: Direktni Jupiter u Raku otključava im vrata uspjeha!

Za 3 znaka ožujak/mart, travanj/april i svibanj/maj 2026. mogu biti jedan od najsretnijih perioda u životu: direktni Jupiter u Raku donosi im velike prilike!

Nakon nekoliko mjeseci retrogradnog hoda (od studenog/novembra 2025.), Jupiter 11.3.2026. kreće direktno u znaku Raka. U tom razdoblju se u tropskom zodijaku cijelo vrijeme nalazi u Raku, gdje boravi od 9.6.2025. do 30.6.2026., a upravo je u tom znaku uzvišen i posebno snažan.

Kada planet sreće, ekspanzije, rasta i mogućnosti krene direktno u vodenom, emocionalno snažnom znaku poput Raka, njegova se energija osjeća kao olakšanje nakon zastoja: dolazi više jasnoće, lakše se otvaraju vrata novih prilika i raste povjerenje u život.

Ovaj tranzit naglašava emocije, obitelj, dom, unutarnju sigurnost i intuitivnu povezanost, ali donosi i rast kroz učenje, razmjenu znanja i dublje odnose. Jupiter u Raku može donijeti uspjeh, nove mogućnosti i veće zadovoljstvo u važnim područjima života, osobito kada krene direktno i počne “gurati” naprijed sve što je u prethodnim mjesecima stajalo na čekanju.

Na koje znakove će imati najpozitivniji utjecaj?

Blizanci

Blizanci će jako osjetiti dobrobiti direktnog Jupitera u Raku, jer im ovaj tranzit naglašava drugo polje – područje novca, osobnih resursa, talenta i samopouzdanja.

Mogu dobiti više prilika da unovče svoje znanje, komunikacijske vještine, pisanje ili učenje.

Jupiter u Raku daje im osjećaj veće vrijednosti pa lakše stoje iza svojih stavova i ideja, a to može dovesti do rasta prihoda, boljih financijskih odluka i šire mreže ljudi s kojima surađuju.

Ovo je vrijeme u kojem se isplati ulagati u obrazovanje, nove vještine i projekte koji dugoročno jačaju sigurnost.

Strijelac

Strijelcu je Jupiter glavni vladar pa se svaki njegov direktan hod snažno osjeća.

U znaku Raka Jupiter Strijelcima aktivira osmo polje – područje zajedničkog novca, nasljedstava, kredita, duboke psihološke transformacije i intime.

Ovo može biti razdoblje u kojem dolazi do važnih pomaka kroz rješavanje dugova, dobivanje podrške kroz zajedničke financije ili ulaganja, ali i kroz duboki unutarnji rad.

Strijelci sada mogu hrabrije ući u teme koje su ranije izbjegavali, otpustiti stare strahove i terete te započeti ciklus emocionalnog i financijskog iscjeljenja.

Za mnoge Strijelce to može biti jedan od snažnijih perioda rasta “iznutra”, koji kasnije mijenja i vanjske okolnosti.

Ribe

Ribe imaju Jupitera kao jednoga od svojih prirodnih vladara pa njegov direktan hod u znaku Raka snažno budi njihovu kreativnost, inspiraciju i osjećaj za radost.

Za Ribe je Rak peto polje, povezano s ljubavlju, djecom, stvaralaštvom i osobnim zadovoljstvima pa ovaj period može donijeti snažan kreativni zamah, nove projekte, zaljubljenost ili produbljivanje postojećih odnosa.

Umjetnički i emotivni projekti mogu dobiti novo značenje i podršku, a veze s drugima mogu postati toplije, stabilnije i ispunjenije, piše stil.kurir.

