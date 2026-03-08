Najveći empati Zodijaka – Ovaj znak ima najrazvijenije šesto čulo!

Dobro osjećaju tanane vibracije svakog čovjeka. Žive u svijetu istkanom od snova i mašte, a u stvarnosti se ne snalaze najbolje. Redovito primjećuju stvari koji drugima neopaženo promiču; nisu zaokupljene detaljima, već cjelinom. Krasi ih bujna mašta, kreativnost, intuicija i vizionarski duh, a često posjeduju i neke rijetke talente i sposobnosti.

RIBE.

Njihova vladajuća planeta Neptun je bog mora, a povezana je s podsviješću, snovima i vizijama.

Prirodna kuća kojom vladaju je ono najdublje i najsimboličnije u čovjeku, dvanaesta kuća pa su ovo često bića vjere i nade koja ne razmišljaju, nego prosto osjećaju.

Najbolje rade u atmosferi mira i uzajamnog nadahnuća, jer sve negativne utjecaje duboko proživljavaju.

Izražavaju se bojama, stihovima i plesnim pokretima, ali često sami ne znaju istaknuti i iskoristiti svoje sposobnosti, već im treba pomoć nekog drugog.

5 razloga zašto su Ribe mistične

1. Poput Raka i Škorpiona, Ribe su također vodeni znak. Voda je element osjećaja u astrologiji.

Značajna je po tome što uvijek ima sposobnost opažanja nevidljivih struja koje govore o stanju stvari prije nego se stvari pojave.

2. Poput Blizanaca, Djevice i Strijelca, Riba je nepostojan i promjenjiv znak, što znači da ju je vrlo lako impresionirati.

Budući da voda osigurava rane znakove upozorenja, nepostojanost znači da će se primljene poruke registrirati.

3. Vladajući planet riba je Neptun, planet povezan s medijima, vidovnjacima i misticima svih vrsta.

4. Ribe, posljednji znak, prethode Ovnu, sljedećem i prvom od znakova, kada se ciklus počinje ponavljati. Ribe žele sačuvati vrijedne ostatke prošlog ciklusa za nepoznatu budućnost koju intenzivno osjeća.

S jednom nogom u sadašnjosti a drugom u budućnosti, Ribe su otvorene prema vizijama o onome što se može dogoditi.

5. Baš kao što Ribe u oceanu ne vide vodu u kojoj plivaju, Ribe često ne znaju da su vidovite, naročito ako se vizije pojavljuju u malim dozama!

Nesvjesnost vlastitog dara ih može odati.

“Ja osjećam”

Ribe mogu sanjati neke stvari koje se kasnije obistine ili im ukažu na važan događaj i one nekako najlakše prepoznaju “znakove”.

Dosta ljudi koji su rođeni u ovom znaku su veliki duhovnjaci. Kod njih je taj unutarnji mir izuzetno važan i ako ga ne nađu, često se odaju porocima i tako bježe od stvarnosti.

Ipak, ako se ozbiljno posvete sebi, mogu dostići prosvjetljenje.

Njihov moto je “ja osjećam” i uglavnom se rukovode time što su predosjetili, što je zapravo intuicija.

Dublja svrha

Kroz znak Ribe individua će naučiti kako primiti inspiraciju s više razine, koja nije zemaljska, te tu inspiraciju pretočiti u umjetnost.

Također, primajući impulse s viših razina, naučit će razviti intuiciju, imaginaciju, vidovitost, povezivanje s kolektivnim nesvjesnim.

A nakon svega, Ribe brišu sve granice materijalnog i ostalog svijeta, te se povezuju ponovno sa beskrajnim oceanom svjesnosti i s Bogom, Izvorom svega što jest, piše atma.

