Oprez kad kupujete: Ovo cvijeće se nikako ne poklanja za 8. mart

Međutim, svaki cvijet ima posebno značenje, a kako biste osobi kojoj želite da ga poklonite poslali pravu poruku, važno je da znate šta koji cvijet simboliše. Budući da je sutra 8. mart, sada je pravo vrijeme.

Cvijeće nosi jasnu poruku, a ako planirate za 8. mart da poklanjate bukete, važno je da znate kakvu simboliku ima određeni cvijet.

U nastavku pogledajte koje cvijeće se preporučuje kupiti, a koje je.

Orhideja

Orhideja ima bogatu simboliku, predstavlja želju za uspjehom i posebnost. Njena jedinstvena ljepota i delikatnost čine je idealnim simbolom ljubavi, romantike, erotike i želje za intimnošću.

Ovaj cvijet ne samo da očarava izgledom, već i prenosi snažne poruke emocija i čežnji. Orhideje su često i simboli uspjeha, što ih čini savršenim poklonom za različite prilike.

Ljiljan

Ljiljan predstavlja beskrajnu ljepotu i čistoću. Ovaj cvijet se često povezuje sa srećom, djevičanstvom, besmrtnosti i spasenjem, što ga čini izuzetno važnim u različitim kulturama i tradicijama.

U posebno emotivnim trenucima, kao što su vjenčanja, ljiljan ima posebno mjesto jer, prema biblijskom predanju, simbolizuje izbor voljenog bića.

Ruže

Crvene ruže najčešće predstavljaju strast i ljubav, ali zanimljivo je da ponekad mogu označavati i zahvalnost i zadovoljstvo.

Svestranost crvenih ruža ih čini idealnim poklonom za različite životne situacije, od romantičnih trenutaka do izražavanja zahvalnosti nekome ko vam je drag.

Bijele ruže

One simbolizuju čednost, iskrenost i bezgrešnost, često se koriste na vjenčanjima i posebnim prilikama kada se želi naglasiti čista i nevina ljubav.

Žute ruže

Žute ruže su zanimljive jer imaju dvosmislenu simboliku. S jedne strane, one su simbol veselja i sreće, dok s druge strane, zahvaljujući tradicionalnim vjerovanjima, mogu predstavljati nevjerstvo i ljubomoru, prenosi Novi.

Žute ruže su intrigantan izbor za poklon. Ova dvojnost čini žute ruže neobičnim izborom za poklon, jer mogu prenijeti različite poruke u zavisnosti od konteksta.

Ljubičica

Ovo cvijeće je poznato po svojoj rasprostranjenosti, a zanimljivo je da može uspješno da se uzgaja čak i u kućnim uslovima, čime se omogućava uživanje u njihovoj ljepoti tokom čitave godine.

Jedan od najistaknutijih aspekata ljubičica je njihov specifičan oblik cvijeta koji podsjeća na srce. Ova karakteristika ih čini simbolom ljubavi, zbog čega ih često darujemo osobama koje volimo ili koje su nam drage. Pored ljubavi, ljubičice predstavljaju i nježnost i otmjenost, a njihov specifičan miris dodatno naglašava ove osobine.

Narcis

Narcis može da označava samoljublje i kao što mu samo ime kaže, ali može da bude i simbol rođenja, ponovnog buđenja, novog početka, s obzirom da ovaj cvijet niče među prvima.

Žuti narcis može da označava i prezir.

