Snažne eksplozije u Teheranu, vojska SAD poručila: Ne planiramo usporiti

Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr objavila je snimke koje prikazuju razmjere štete u Teheranu u ranim jutarnjim satima u subotu, nakon što je Izrael pokrenuo opsežan val napada. Prema navodima agencije Mehr, pogođen je i gradski aerodrom.Ranije su objavljeni dramatični snimci plamena i snažnih eksplozija na zračnoj luci Mehrabad u Teheranu, kao i prizori aviona zahvaćenih vatrom. Za sada nije poznato da li je neki avion direktno pogođen tokom napada,piše Avaz

– Izrael je napadao, a u jednom od posljednjih napada pogođen je zapadni dio Teherana i zračna luka Mehraba – kaže voditelj u videu koji je objavio Mehr.

– U napadima stvorili su veliku rupu u tlu na autocesti Ayatollah Saeedi, što je poremetilo saobraćaj – navodi se u videu dok se vide ljudi okupljeni oko velike rupe na cestiNa snimku se također vide veliki stubovi tamnog dima koji se uzdižu iznad Teherana u daljini, a za koje se navodi da označavaju lokacije napada.

Istovremeno je američko zapovjedništvo na mreži X saopćilo:

– Američke snage pogodile su više od 3.000 ciljeva u prvoj sedmici operacije Epic Fury. Ne planiramo usporiti.”

Facebook komentari