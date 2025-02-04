Konačno se vidi svjetlo na kraju tunela, teška vremena od danas ostaju iza ova 3 znaka

Djevica, Škorpija i Jarac mogu da odahnu. Od danas konačno se vidi svetlo na kraju tunela. Njihova teška vremena prolaze.

Teška vremena završavaju se za 3 horoskopska znaka. Od 5. marta 2026. konačno se vidi svetlo na kraju tunela i polako osećaju da skidaju teret koji ih je mučio.

Toliko smo već navikli da drhtimo od straha kad god čujemo da je Merkur retrogradan, a ipak, u četvrtak je upravo suprotno.

Ovo je dan velike sreće. Ne samo da teškoće prestaju tokom ovog neverovatnog i ozloglašenog tranzita, već i svaka želja u nama da se vratimo u haos koji je nekada bio. Lečimo se jer konačno razumemo.

1. Djevica – ostavljate iza sebe sve nesporazume

Možda je ono što je nedostajalo u vašem životu prije 5. marta bili detalji koji bi vam dali završetak. Doživljavate teškoće jednostavno zato što niste znali kako da ih zaustavite.

Tokom retrogradnog Merkura u četvrtak, sistematski slažete kockice i otkrivate šta treba da znate da biste konačno otišli ​​od teškoća koje su vam prožimale život. Odlično urađeno!

Pritisak se smanjuje tokom ovog vremena, jer sada znate sa čime radite. Ostavljate iza sebe teška vremena i nesporazume jednom za svagda. Nema više zabune ili besmislene borbe. Ulazite u novu, moćniju fazu u svom životu, i to je dobar osjećaj.

2. Škorpija – osjećate veliko olakšanje

Ovaj dan, 5. mart, je kao jedan veliki izdah. Konačno osjećate kao da ponovo možete da dišete. Pritisak je popustio, a ovo znanje vam dolazi u obliku poruke od prijatelja.

Ono što čujete ovog dana, tokom retrogradnog Merkura, nisu samo dobre vesti. To je vrsta informacija koja vam je bila potrebna da biste razumijeli nedavnu prošlost. A sada možete da se oprostite. Vidimo se!

Odmah shvatate da ste uvučeni u nered koji je bio neumoljiv. Sada kada ste se oslobodili toga, oseća se kao blaženstvo. Ponovo ste svoji autentični ja, i oseća se kao sloboda. Teška vremena konačno prolaze.

3. Jarac – pritisak popušta

Sve što vas je činilo da se osjećate kao da dižete tonu težine iznad glave konačno nestaje na današnji dan, 5. marta. Toliko toga se dešava zato što ova teškoća dostiže svoj prirodni kraj. Retrogradni Merkur je učinio svoju magiju, i sada su teška vremena prošla.

Proveli ste vrijeme osjećajući pritisak i neko vreme niste mogli da zamislite život bez njega. To se menja tokom današnjeg dana. Više ne morate biti deo toga. Slobodni ste.

Vaš stres dolazi do kraja i počinjete da se povlačite da biste sve vidjeli iz svježe perspektive. Sada znate da ste morali da prođete kroz sve što ste uradili da biste stigli tamo gdje ste sada. Nekako je sve dobro, konačno se vidi svjetlo na kraju tunela. Teška vremena su prošla i vaša budućnost izgleda svetlo, piše Krstarica.

Facebook komentari