Nakon 06. marta za ova 3 znaka sve se mijenja: Vraćaju se sretni dani

Tri horoskopska znaka na ovaj dan shvataju da vrata zapravo nisu zatvorena. Ipak nismo isključeni ni iz čega. Spremni smo da se ponovo podignemo i vratimo u igru.

Ljepota energije Ovna, posebno kada je Venera u Ovnu, jeste u tome što nam pomaže da napravimo prvi korak. Ne čekamo da neko drugi pokuca na vrata. To ne funkcioniše. Umjesto toga, izlazimo i sami pokrećemo stvari. Usamljenosti, došao je kraj.

1. Blizanci

Nema potrebe da budete stidljivi ili da se povlačite tokom Venere u Ovnu. Istina je da ste poželjna osoba, Blizanci, i ljudi u vašem životu žele da izađete iz svoje ljušture.

Možda vjerujete da ste usamljena osoba, ali imate određenu kontrolu nad tim. Na ovaj dan, 6. marta, imate hrabrosti da ponovo pronađete svoje staro ja. Taj društveni leptir je još uvijek u vama i samo čeka da ponovo izađe na svjetlo dana.

Primjećujete da čim napravite prvi korak — bilo da pozovete starog prijatelja ili jednostavno odete na neko okupljanje — svijet vam se ponovo otvara. Ovaj dan uspješno završava vašu usamljenost i više se ne osvrćete nazad.

2. Vaga

Ako je ikada postojao dan da porazgovarate o svemu s osobom s kojom ste u vezi, onda je to ovaj, Vago. Nema goreg osjećaja nego biti u vezi, a osjećati se usamljeno. Sve će se to uskoro promijeniti.

Tokom ovog tranzita, Venere u Ovnu, shvatate da ne možete čekati čudo. Znate da se promjena dešava samo kada je sami pokrenete. 6. mart vam daje hrabrost i jasnoću da upravo to uradite.

Nakon što izrazite svoja osjećanja, ponovo se osjećate viđeno, Vago. Niste nestali niti ste bili nevoljeni. Sva osjećanja su i dalje tu i više nema potrebe da budete usamljeni. Voljeni ste. Sve je u redu.

3. Ribe

Ono što vas izvlači iz vaše ljušture na ovaj dan, Ribe, jeste osjećaj da želite biti društveni. Da, tako je. Možda jučer niste željeli imati ništa s ljudima, ali sve će se to sada promijeniti.

Znate da to ima veze s ranjivošću i da ne želite biti ranjivi. Ipak, takođe znate da ako barem ne pokušate da se otvorite prema drugima, jedino što ćete osjećati jeste usamljenost. A već vam je dosta tog osjećaja.

Zato je ovo vaš veliki dan da izađete među ljude, Ribe. Zanimljivo je da ovaj tranzit Venere zaista podržava vašu želju za promjenom. Ponovo se osjećate voljeno i prihvaćeno. Nema razloga za brigu!

