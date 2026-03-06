Ogromni troškovi rata protiv Irana: SAD u prvih 100 sati potrošile 3,7 milijardi dolara

Njihovo istraživanje naglasilo je kolosalne troškove rata, koji je u petak ušao u svoj sedmi dan, dok SAD napadaju Iran stealth bombarderima i naprednim sistemima naoružanja.

Istraživači Mark Cancian i Chris Park rekli su da je samo mali dio procijenjenih 3,7 milijardi dolara troškova rata u prvih 100 sati – ili 891,4 miliona dolara dnevno – već bio predviđen budžetom, dok većina troškova – 3,5 milijardi dolara – nije bila. To znači da će Pentagon vjerovatno uskoro morati zatražiti više sredstava kako bi pokrio neplanirane troškove, rekli su, što će se vjerovatno pokazati političkim izazovom za administraciju Donalda Trumpa i stvoriti još jedno “žarište protivljenja ratu”.

Zabrinutost zbog troškova života u SAD-u, inflacija, a sada i domino efekat rastućih cijena benzina zbog sukoba vjerovatno će dodatno smanjiti podršku američkih građana za rat. To također dijeli Trumpovu bazu “Amerika na prvom mjestu”, kojoj je obećao u svojim predsjedničkim kampanjama da neće ulaziti u “strane ratove”.

Napominjući da je Ministarstvo odbrane SAD-a objavilo ograničene detalje o svojim operacijama, istraživači su rekli da se njihova analiza temelji na procjenama Kongresnog ureda za budžet (CBO) o operativnim i troškovima podrške za svaku jedinicu, prilagođavajući inflaciju i veličinu jedinice, te dodajući 10 posto za troškove “većeg operativnog tempa”. Njihova analiza navodi da su SAD potrošile više od 2.000 komada municije različitih vrsta u prvih 100 sati rata i procjenjuje da će koštati 3,1 milijardu dolara za obnavljanje zaliha municije na osnovu jednakih troškova, s troškovima koji se povećavaju za 758,1 milion dolara dnevno.

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da će američko bombardovanje Irana “uskoro dramatično porasti”, što će podrazumijevati “više borbenih eskadrila… više odbrambenih sposobnosti” i “više bombarderskih udara češće”. Autori izvještaja rekli su da, iako se zračne kampanje obično smiruju nakon intenzivnog ranog perioda sukoba, “ipak, neplanirani troškovi ovdje će biti značajni”.

Navodi se da bi Trumpova administracija mogla odlučiti da zatraži dodatna sredstva za pokrivanje rata i svih drugih neočekivanih troškova u vladi, kao što je to učinila administracija Georgea W. Busha na početku ratova u Iraku i Afganistanu.

Rat je, dodaju, već imao ogromnu ljudsku cijenu. Više od 1.332 ljudi je do sada ubijeno u Iranu od početka američkog i izraelskog bombardiranja u subotu, prema iranskom Crvenom polumjesecu, a UNICEF navodi da se vjeruje da je među poginulima najmanje 181 dijete. U Libanu se broj poginulih u izraelskim napadima ove sedmice popeo na najmanje 123 osobe, saopćilo je libanonsko Ministarstvo javnog zdravstva, dok se događa novi val udara. Također, najmanje šest američkih vojnika je poginulo u sukobu, dok je 11 ljudi u Izraelu također poginulo. Do sada je bilo i devet smrtnih slučajeva u arapskim zemljama Perzijskog zaljeva.

Facebook komentari