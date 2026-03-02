Horoskopski znakovi koji se najviše ulizuju šefovima

U svakoj firmi postoji barem jedna osoba koja se savršeno snalazi u blizini šefa. Uvijek zna kad treba pohvaliti odluku, prva se javlja za dodatni zadatak i nikad ne zaboravlja poslati “samo kratki mail” s komplimentom. Je li riječ o čistoj ambiciji, instinktu za preživljavanje u korporativnoj džungli ili nečemu što se, prema astrologiji, jednostavno nosi u zvijezdama? Ako pitate horoskop, neki znakovi imaju prirodan talent za ulizivanje – ili, kako oni vole reći, “strateško građenje odnosa”.

Lav

Lav ne ulizuje potajno. On to radi otvoreno, glasno i s osmijehom. Ako misli da je šef kompetentan, Lav će to svima dati do znanja. Ako ne misli – i dalje će ga hvaliti, ali iz čistog pragmatizma. Lav voli autoritete, titule i hijerarhiju, pogotovo ako se nada da će jednog dana i sam biti na vrhu. Komplimenti su mu prirodni alat, a prisutnost moćne osobe savršena pozornica.

Vaga

Vaga ne vidi sebe kao ulizicu, nego kao diplomata. Njoj je važno da su odnosi uglađeni, komunikacija harmonična, a atmosfera u uredu što ugodnija. Šefa će često braniti pred drugima, ublažavati njegove izjave i tražiti opravdanja za loše odluke. Iako se to može činiti kao ulizivanje, Vaga to doživljava kao održavanje ravnoteže – i, usput, vlastite pozicije.

Jarac

Kod Jarca nema emocija, samo strategija. Ako procijeni da mu se isplati biti dobar sa šefom, učinit će to bez puno okolišanja. Pohvale su odmjerene, ponašanje profesionalno, a lojalnost naglašena u pravom trenutku. Jarac ne ulizuje da bi se svidio, nego da bi napredovao. I često mu to uspijeva.

Rak

Rak se ulizuje na suptilan, gotovo obiteljski način. On će se brinuti, pitati kako je, sjetiti se rođendana i primijetiti kad šef ima loš dan. Njegova taktika temelji se na emocionalnoj bliskosti i osjećaju sigurnosti. Šef uz Raka često ima dojam da ima “svog čovjeka”, što Rak vrlo vješto koristi.

Blizanci

Blizanci su majstori komunikacije i brzo shvate kakav tip komplimenta prolazi kod koje osobe. S jednim šefom bit će duhoviti, s drugim ozbiljni, s trećim gotovo prijateljski nastrojeni. Njihovo ulizivanje je fleksibilno, prilagodljivo i često toliko šarmantno da ga je teško prozvati ulizivanjem – barem dok ne primijetite da to rade sa svima iznad sebe, piše index.

