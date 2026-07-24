Severina želi posjetiti Srebrenicu, govorila i o uspjehu Zmajeva

Severina kaže da se cijeli bend raduje nastupu u Jajcu i vjeruje da će posebnu atmosferu donijeti upravo jedinstvena lokacija.

“Kako i priliči tom spektakularnom mjestu, očekujem da bude spektakularno. I bend i ja smo zaista uzbuđeni. U Bosni i Hercegovini se uvijek osjećam lijepo, a ta posebna lokacija daje dodatni motiv i meni i cijelom bendu”, rekla je Severina.

Dodala je da publiku očekuju određena iznenađenja, ali nije željela otkriti detalje.

“Uvijek volim da se volimo. Voljela bih da svi sa koncerta odemo punog srca, ispunjeni ljubavlju i zadovoljstvom. Hvala vam što kažete da sam profesionalka. To više zvuči kao da sam neka špijunka”, kazala je kroz smijeh.

Govoreći o uspjehu nogometne reprezentacije BiH i atmosferi zajedništva koju je donijela, Severina je istakla da je taj uspjeh imao veliki odjek i u Hrvatskoj.

“Drago mi je da me to pitate. Željela bih da znate da je cijela Hrvatska disala uz vašu reprezentaciju. Bilo je gotovo nadrealno koliko je ta čudesna nogometna ekipa ujedinila ljude iz svih zemalja nastalih raspadom države čiji su temelji izglasani upravo u Jajcu”, rekla je.

Poručila je da je takva povezanost važna u vremenu novih sukoba i podjela.

“Nema više države u kojoj smo se rodili, raspala se u krvavom ratu u kojem su stradala i djeca. Danas, kada se ponovo zvecka oružjem, jedna mala balkanska zemlja, koja je u ratu pretrpjela ogromna stradanja, uspjela je kroz sport donijeti toliko potrebno zajedništvo među običnim ljudima”, kazala je Severina.

Pjevačica je rekla da bi tokom boravka voljela obići Jajce i njegove znamenitosti, a posebno ju je zainteresirala ideja o kupanju u Plivskim jezerima.

“Jao, sad ste mi bacili bubu u uho. Kupanje u Plivskim jezerima? Kakva dobra ideja! Ponijet ću kupaći kostim. Hoću li imati vremena, to ćemo još vidjeti. Naravno da želim obići Jajce. To je grad za koji je znalo svako dijete u mom djetinjstvu i dio je naše zajedničke memorije”, rekla je.

Dodala je da želi posjetiti i Srebrenicu.

“Jednako tako, želja mi je posjetiti i Srebrenicu, mjesto genocida”, kazala je Severina.

Na kraju je poručila publici koja će doći na koncert ispod Plivskog vodopada:

“Uplašili ste me malo sa tim velikim očekivanjima”, rekla je kroz smijeh.

“Volim što ćemo se voljeti. Bit će to dobra noć, predosjećam”, zaključila je Severina.

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