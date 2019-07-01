Strašna tragedija: Avion pao na kuću, ima mrtvih!

Za sada nije potvrđeno da li je riječ o pilotu.

Kako prenose njemački mediji, snažna eksplozija odjeknula je u prijepodnevnim satima mirnom stambenom ulicom u Ganderkeseeu, u okrugu Oldenburg u Donjoj Saksoniji. Avion je prethodno izgubio visinu te se pod uglom zabio u krov kuće, probivši crijep i krovnu konstrukciju. Pilotska kabina je potpuno uništena, krila su se odlomila, a dijelovi olupine završili su na tlu.Postoje naznake da se u avionu nalazila još jedna osoba, ali ona još uvijek nije pronađena. Spasilačke ekipe koriste dron kako bi pokušale locirati nestalu osobu,piše Vijesti

Porodica koja živi u kući u trenutku nesreće nije bila u objektu, čime je izbjegnuta još veća tragedija. Prema dosadašnjim informacijama, avion je poletio iz Bremena neposredno prije nesreće.

Fotografije s mjesta nesreće dostupne su na linku koji su objavili njemački mediji.

Facebook komentari