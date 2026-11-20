Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je i zvanične termine utakmica baraža za ulazak u A ligu Lige nacija, u kojem će odmjeriti snage s reprezentacijom Danske.UEFA je potvrdila da će prvi susret biti odigran 25. marta 2027. godine u Bosni i Hercegovini, dok je revanš na rasporedu 28. marta u Danskoj.Prvi susret Zmajevi će igrati na domaćem terenu, dok će odluka o putniku u A ligu pasti u Danskoj, gdje će biti odigrana revanš-utakmica,pišu Vijesti

Raspored utakmica:



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– 25. mart 2027: Bosna i Hercegovina – Danska (20.45)– 28. mart 2027: Danska – Bosna i Hercegovina (20.45)