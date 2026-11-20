U opširnom saopćenju navode da je dogovorena cijena za nastup Dine Merlina i njegovog kompletnog tima iznosila 140.000 eura bruto, uključujući i sveobuhvatnu digitalnu promotivnu kampanju, te da je takav model angažmana predložio Grad Split, po uzoru na organizaciju prošlogodišnjeg koncerta na Stradunu u Dubrovniku.

Bili uključeni sponzori

Posebno ističu da su u projektu bili uključeni komercijalni sponzori koji su trebali osigurati 80.000 eura, čime bi se značajno smanjio iznos koji bi bio izdvojen iz gradskog budžeta.

Iz Merlinovog menadžmenta navode da su i sponzori iznenađeni istupom gradonačelnika Splita, posebno jer su ugovori već bili u završnoj fazi pripreme.

Osvrnuli su se i na iznos od 160.000 eura za produkciju, koji se također pojavljivao u javnosti, pojašnjavajući da je riječ o ukupnim tehničkim zahtjevima izvođača za koncerte planirane 30. i 31. decembra na Rivi.

Naglašavaju da taj novac ne pripada Dini Merlinu, već je namijenjen kompaniji zaduženoj za produkciju, te da se radi o troškovima organizacije koji nisu povezani s honorarom bh. pjevača.

U saopćenju za javnost se navodi i da ugovor s Gradom Splitom nije bio finaliziran niti potpisan, ali da je gradonačelnik uprkos tome javno objavio termin koncerta i detalje pregovora.

Menadžment ističe da su pregovore nastavili u dobroj vjeri, jer je i njima bilo u interesu da Split tokom novogodišnjih praznika postane regionalni centar zabave, kao što je to bio tokom Merlinovog prošlogodišnjeg stadionskog koncerta na Parku mladeži ili ranijih dočeka u Dubrovniku.

Posebno su problematizirali obrazloženje gradonačelnika Splita, koji je na konferenciji za medije 20. novembra kazao da Grad ni u jednom trenutku nije zadužen za Klinički bolnički centar, odnosno zdravstvo,pišu Vijesti

Najavili pravne korake

Iz Merlinovog tima pitaju se zbog čega je odluka donesena upravo u slučaju jednog izvođača, dok se ostatak najavljenog novogodišnjeg programa nastavlja prema planu, uz troškove koji, kako tvrde, značajno premašuju čak i ukupnu naknadu za Merlinov nastup.

Na kraju su izrazili žaljenje što je propuštena prilika za zajednički susret s publikom, ali su najavili i moguće pravne korake.

Kako navode, zbog jednostranih poteza organizatora Dini Merlinu je nanesena značajna reputacijska šteta, zbog čega će daljnju komunikaciju s Gradom Splitom i gradskim kompanijama uključenim u organizaciju preuzeti međunarodni pravni tim eksperata.

Oni će, prema navodima menadžmenta, detaljno analizirati sve okolnosti slučaja i mogućnosti poduzimanja odgovarajućih pravnih koraka.

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