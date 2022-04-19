Lufthansa je pokrenula program za smanjenje troškova 2024. godine kako bi smanjila troškove ali, kako se navodi u poruci upućenoj osoblju, dosadašnje mjere nisu bile dovoljne.

U prvih devet mjeseci ove godine, Lufthansa je mjesečno poslovala u prosjeku sa gubitkom od 20 miliona evra.

– I tokom ove godine bilo je raznih problema, od sukoba na Bliskom istoku, veoma visokih cijena goriva i devet dana štrajkova, a naši ionako visoki troškovi dodatno otežavaju situaciju – ističe se u pismu,pišu Vijesti

Njemačka avio-kompanija sada planira da otpusti 1.000 stalno zaposlenih radnika na aerodromima u Frankfurtu i Minhenu.

Lufthansa, pod čijom su kontrolom avio-kompanije iz Austrije, Švajcarske i Belgije, prošle godine je najavila planove za ukidanje 4.000 radnih mjesta do 2030. godine i to uglavnom iz administracije. Nije poznato da li su danas najavljena otpuštanja obuhvaćena u tom krugu ili su to dodatne mjere.

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