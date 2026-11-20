Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je neustavna odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom je kriminalizirano javno isticanje, prikazivanje i korištenje simbola i obilježja kojima se promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.

Sud je zaključio da Narodna skupština Republike Srpske nije nadležna da odlučuje o prestanku važenja pravnih akata institucija Republike BiH, čiji je kontinuitet priznat Ustavom Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju je navedeno da vojno naslijeđe i identitet Armije RBiH predstavljaju dio Oružanih snaga BiH, zajedno s pripadajućim obilježjima, čija je upotreba regulisana propisima i odlukama nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Ustavni sud stavio je van snage izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o ugroženosti vitalnih interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine RS kojom je ta izjava potvrđena.



Riječ je o protivljenju Cvijanović odluci Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je donesena bez konsenzusa.

Ustavni sud utvrdio je da izjava Cvijanović i odluka Narodne skupštine nisu bile u skladu s Ustavom BiH, te ih je stavio van snage u cijelosti. Time odluka Predsjedništva o imenovanju članova Komisije ostaje na pravnoj snazi.

Ustavni sud odlučivao je i o zahtjevu Željka Komšića kojim su osporena pojedina ustavna rješenja o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa u entitetima, uključujući položaj Ostalih u tom sistemu,piše Avaz

Sud je utvrdio da osporene odredbe ustava Federacije BiH i Republike Srpske nisu suprotne Ustavu BiH niti relevantnim međunarodnim konvencijama.

U obrazloženju je istaknuto da zaštita vitalnog nacionalnog interesa nije individualno pravo, već ustavni mehanizam zaštite konstitutivnih naroda. Sud je naveo da eventualne promjene postojećeg sistema pripadaju ustavnom zakonodavcu, a ne Ustavnom sudu.

Odluke su donesene na plenarnoj sjednici održanoj 19. i 20. novembra.

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