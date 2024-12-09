Koje nebesko tijelo vlada kojim znakom i zašto…

U astrologiji svaki horoskopski znak ima svojeg “vladara”, odnosno nebesko tijelo čija se simbolika smatra najbližom energiji tog znaka. Ta veza dolazi iz antičke astrologije i temelji se na mitu, opažanju prirodnih ciklusa i psihološkim karakteristikama koje se pripisuju i planetima i znakovima.

Ovan – Mars

Mars je planet akcije, borbe, nagona i inicijative. Ovan je prvi znak Zodijaka, povezan s početkom, impulsom i hrabrošću, pa je Mars njegov prirodni vladar. Ovdje se Marsova energija manifestira kao potreba da se krene naprijed bez previše kalkuliranja.

Bik – Venera

Venera simbolizira užitak, ljepotu, vrijednosti i materijalnu sigurnost. Bik je znak stabilnosti, senzualnosti i vezanosti uz fizički svijet, zbog čega se savršeno nadovezuje na Venerinu potrebu za ugodom, dodirom i trajnošću.

Blizanci – Merkur

Merkur je planet komunikacije, mišljenja i kretanja. Blizanci su znatiželjni, brzi, mentalno aktivni i društveni, pa Merkur ovdje vlada riječima, informacijama i stalnom razmjenom ideja.

Rak – Mjesec

Mjesec predstavlja emocije, intuiciju, sjećanja i potrebu za sigurnošću. Rak je duboko emotivan znak, vezan uz dom i obitelj, a Mjesečeve promjene odražavaju promjenjiva raspoloženja i osjetljivost ovog znaka.

Lav – Sunce

Sunce simbolizira identitet, vitalnost i ego. Lav je znak samopouzdanja, kreativnosti i potrebe da bude viđen. Kako je Sunce središte Sunčeva sustava, tako je Lav u astrologiji povezan s osjećajem vlastite važnosti i životne energije.

Djevica – Merkur

Iako dijeli vladara s Blizancima, Merkur se u Djevici izražava drukčije. Ovdje je riječ o analizi, preciznosti i služenju. Djevica je fokusirana na detalje, praktičnost i red, što je druga strana Merkurove mentalne prirode.

Vaga – Venera

Kod Vage Venera vlada odnosima, ravnotežom i estetikom. Dok je Bik Veneru usmjeren na materijalno i osjetilno, Vaga naglasak stavlja na partnerstva, diplomaciju i osjećaj pravde.

Škorpion – Pluton (tradicionalno i Mars)

Pluton je planet transformacije, moći, smrti i ponovnog rađanja. Škorpion je znak intenziteta, dubokih emocija i psiholoških procesa. Tradicionalno mu je pripisan Mars, ali moderna astrologija naglašava Plutonovu sposobnost da ide “ispod površine”.

Strijelac – Jupiter

Jupiter simbolizira širenje, optimizam, vjeru i filozofiju. Strijelac je znak putovanja, znanja i potrage za smislom, pa Jupiter ovdje donosi potrebu za rastom, učenjem i velikim životnim pitanjima.

Jarac – Saturn

Saturn je planet discipline, strukture, odgovornosti i vremena. Jarac je znak ambicije, rada i dugoročnih ciljeva, zbog čega se povezuje sa Saturnovim lekcijama strpljenja i postepenog uspjeha.

Vodenjak – Uran (tradicionalno i Saturn)

Uran simbolizira promjene, revoluciju i originalnost. Vodenjak je znak inovacija, kolektiva i nekonvencionalnog razmišljanja. Tradicionalni vladar Saturn daje mu ozbiljnost, ali Uran objašnjava njegovu potrebu da ruši pravila.

Ribe – Neptun (tradicionalno i Jupiter)

Neptun je planet snova, iluzija, duhovnosti i suosjećanja. Ribe su znak empatije, mašte i bijega od grubog materijalnog svijeta. Jupiter, kao tradicionalni vladar, daje im vjeru i širinu, ali Neptun opisuje njihovu osjetljivost i intuiciju.

