Prvi retrogradni Merkur: Kome stiže sreća, a ko će izvući deblji kraj?

Merkur vlada komunikacijom, mislima, saobraćajem, tehnologijom i svakodnevnim dogovorima. Kada je retrogradan, energija se okreće prema unutra – dolazi do nesporazuma, kašnjenja, vraćanja starih tema i ljudi iz prošlosti, pišu nezavisne.



Evo na šta svaki horoskopski znak treba da obrati pažnju u ovom periodu.

Ovan

Ti voliš brze odgovore i jasne situacije, ali sada ćeš imati osjećaj da stalno čekaš. Neko ne odgovara na poruke, dogovor se mijenja u zadnji tren, planirani izlazak se odlaže. Umjesto da reaguješ impulsivno, zastani. Ako ti se javi neko iz prošlosti, nemoj odmah uskočiti u staru priču – zapitaj se zašto se ta osoba vraća baš sada, prenosi b92.

Bik

Stabilnost ti je važna, a ovaj Merkur može donijeti laganu emocionalnu nesigurnost. Možda ćeš imati osjećaj da partner ne govori sve ili da prijateljica skriva nešto. Prije nego zaključiš najgore, pitaj. Finansijski planovi zahtijevaju oprez – nije idealno vrijeme za veće kupovine, pogotovo online.

Blizanci

Merkur je tvoj vladar, zato ga osjetiš najjače. Možeš tri puta mijenjati odjevnu kombinaciju prije izlaska, deset puta prepravljati poruku i stalno imati osjećaj da nije sve rečeno. Na poslu su mogući nesporazumi, pa sve važne mejlove pročitaj dvaput. Ovo je odlično vrijeme za završavanje starih ideja, ali ne i za pokretanje novih projekata.

Rak

Emocije izlaze na površinu. Možda ćeš se uhvatiti kako pregledaš stare fotografije ili razmišljaš o bivšoj ljubavi. Ako planiraš putovanje, pripremi se na sitne promjene. U porodici su mogući nesporazumi – pokušaj da ne reaguješ odmah, već prespavaj prije odgovora.

Lav

Voliš imati kontrolu, ali sada ćeš imati osjećaj da situacije izmiču. U ljubavi može doći do nesporazuma – neko možda nije mislio tako. Nemoj dramatizovati dok ne razjasniš činjenice. Finansijski oprez je nužan, naročito ako razmišljaš o većem trošku.

Djevica

Ti voliš kad je sve kako treba da bude, kad je raspored jasan i plan pod kontrolom. Ovih dana imaćeš osjećaj da ti ništa ne ide od ruke – dogovori se mijenjaju, papiri nestaju, planovi kasne. Možda ćeš poželjeti da reorganizuješ stan ili potpuno promijeniš sistem rada, ali nemoj pretjerivati. Nije vrijeme za perfekcionizam ni velike promjene. Umjesto toga, završi ono što je započeto.

Vaga

U odnosima može doći do sitnih, ali učestalih nesporazuma. Ti ćeš pokušavati da izgladiš situaciju, ali nemoj preuzeti svu krivicu samo da bi mir bio zadržan. Ako osjetiš da komunikacija zapinje, traži jasnoću. Retrogradni Merkur sada testira ravnotežu u tvojim odnosima.

Škorpija

Intuicija ti je snažna, ali sada se lako može pomiješati sa sumnjom. Nemoj stvarati scenarije u glavi bez konkretnih dokaza. Na poslu može doći do zastoja ili promjena planova. Umjesto kontrole, fokusiraj se na ono što možeš riješiti – korak po korak.

Strijelac

Planovi za putovanja ili promjene mogu se odložiti. Porodične teme vraćaju se na dnevni red. Ako razmišljaš o velikoj odluci, sačekaj kraj retrogradnosti. Ovo je period za introspekciju, ne za velike skokove.

Jarac

Administracija, papiri i poslovni dogovori traže dodatnu pažnju. Nemoj potpisivati ništa bez detaljnog čitanja. U komunikaciji neka sve bude jasno i precizno – sada se riječi lako pogrešno protumače.

Vodolija

Finansije su pod lupom. Mogući su neplanirani troškovi ili kašnjenja uplata. Ako razmišljaš o kupovini nove tehnike ili mobilnog telefona, možda je bolje sačekati. Ovo je dobro vrijeme za analizu budžeta i reorganizaciju troškova.

Ribe

Merkur je u tvom znaku i zato sve osjećaš intenzivnije. Možeš imati osjećaj da te drugi ne razumiju ili da teško pronalaziš prave riječi. Nemoj donositi nagle odluke o izgledu, poslu ili vezi. Umjesto toga, posveti se sebi – kreativnosti, pisanju, šetnjama i tišini. Intuicija ti sada može dati važne odgovore..

