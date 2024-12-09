Mart dijeli sudbine: Jedan znak će blistati, drugi prolazi kroz težak period – jeste li među njima?

Dok će jedan znak u martu doslovno zablistati i nizati uspjehe, drugi će morati pokazati strpljenje i izdržljivost kako bi izbjegao veće probleme.

Ovaj mjesec posebno će obilježiti suprotnosti između Lava i Device.

Lav – apsolutni pobjednik marta

Lavovima mart donosi snažan talas samopouzdanja, uspjeha i pozitivnih vijesti. Planete su im naklonjene, a to će se posebno osjetiti na poslovnom planu. Moguće su nove prilike, napredovanje ili finansijska stabilizacija koja dolazi baš u pravom trenutku.

Odnosi s porodicom i prijateljima biće harmonični, a Lav će zračiti energijom koja privlači ljude i dobre prilike. Ovo je idealan period za pokretanje novih projekata, planiranje investicija i donošenje važnih odluka koje mogu dugoročno promijeniti tok godine.

Mart je za Lava mjesec dominacije.

Devica – znak na testu izdržljivosti

Za razliku od Lava, Devici mart donosi izazove. Neočekivane situacije mogu poremetiti planove, a stres bi mogao rasti ako se ne uspostavi jasan red i prioriteti.

Ovo je period koji traži strpljenje, organizaciju i hladnu glavu. Iako će se činiti da prepreke dolaze jedna za drugom, Devica kroz ove izazove može izvući važnu životnu lekciju i ojačati svoju unutrašnju stabilnost.

Ključno je da ne dozvoli frustracijama da utiču na odnose i zdravlje.

Ko vlada, a ko mora stisnuti zube?

Lav u martu koristi energiju za napredak, širenje i uspjeh. Devica, s druge strane, mora pažljivo balansirati između obaveza i emocija kako bi izbjegla veće probleme.

Ovaj mjesec pokazuje koliko se energija može razlikovati od znaka do znaka. Dok jedni osvajaju, drugi uče važne lekcije koje će im kasnije donijeti snagu, prenosi Novi.

