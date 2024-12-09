Priprema li se nasljednica: Kim se pojavio s kćerkom u istoj uniformi

Kim Jong Un je, prema fotografijama državnih medija, u četvrtak nosio identičnu jaknu sa svojom kćerkom Ju Ae tokom vojne parade, što je podstaklo spekulacije da se ona priprema za ulogu nasljednice.

Ju Ae, tinejdžerka, istaknuto se pojavila na državnim fotografijama objavljenim povodom završnih faza kongresa vladajuće Radničke partije Koreje.

Oni su stajali jedan pored drugog u kožnim jaknama, nadgledajući veliku vojnu procesiju. Ri Sol Ju, Kimova supruga, također se pojavila u sličnom odjevnom stilu.

Porodica Kim vlada Sjevernom Korejom čeličnom rukom decenijama, a kult ličnosti vezan za njihovu “krvnu liniju” dominira svakodnevnim životom u izoliranoj zemlji.

Analitičar Lim Eul-chul izjavio je da jakne, koje su često dio Kimovog odijevanja pri javnim pojavama, imaju simboličko značenje. Kada ista simbolika uključuje njegovu mladu kćer, teško je smatrati da je slučajna.

Druge fotografije prikazale su Ju Ae kako hoda crvenim tepihom pored oca dok prima pozdrave od vrha vojske. Ju Ae je jasno “označena kao nasljednica”.

Stručnjak za korejske prilike, Leif-Eric Easley, rekao je da najnovija pojava Ju Ae pokazuje njen povišeni status, ali još uvijek u kapacitetu Kimove kćerke. Vjerovatno nije dovoljno stara da formalno učestvuje u kongresu s partijskom titulom.

Ju Ae je prvi put javno predstavljena 2022. kada je pratila oca na lansiranju interkontinentalne balističke rakete. Prije toga, jedina potvrda njenog postojanja dolazila je od bivše NBA zvijezde Dennisa Rodmana, koji je posjetio Sjevernu Koreju 2013. godine.

Analitičari procjenjuju da Ju Ae ima ranu tinejdžersku dob. Privukla je pažnju luksuznim modnim izborima, uključujući Gucci sunčane naočale i Cartier sat. Povremeno imitira očeve prepoznatljive stilove, noseći identične kožne jakne i tamne naočale, pišu Vijesti.ba.

