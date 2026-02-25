“Mislim da jedini vozim auto sa bh. registracijama” SARAJLIJA se preselio u KIJEV

Samir Ibišević je nakon početka rata u Ukrajini donio mnogima nevjerovatnu životnu odluku – sa suprugom i kćerkom iz Sarajeva se preselio u Kijev. Zbog višedecenijskog iskustva u nevladinom sektoru, kaže, tamo je bio potrebniji. Uživo se javio u program N1 s Trga nezavisnosti.

Na početku je ispričao kako su se on i supruga upoznali, a ona je iz Kijeva.

“Supruga i ja smo se upoznali 2009. godine i ona je tada živjela i radila u Kijevu jer je Ukrajinka. Nakon toga, 2010. godine, ona se preselila u Sarajevo i tu smo živjeli do ove totalne ruske agresije”, rekao je on.

Selidba u Kijev

Potom, navodi, odlučili su se na selidbu u Kijev.

“Kada je počela totalna ruska agresija, shvatili smo da nije samo Ukrajina ugrožena nego da je ugrožena sigurnost Evrope, možda i cijelog svijeta, i onda smo odlučili da se preselimo ovdje, da s našim iskustvom i mogućnostima damo doprinos u borbi protiv tog zla koje se nadvilo nad Evropom”, prisjetio se on.

Iako živi u Ukrajini, ističe da često dolazi u BiH.

“Mi nismo prekinuli veze s Bosnom, često dolazim u Bosnu i ovdje vozim auto s BiH tablama, možda jedino u Kijevu, tako da to nije prekid. Ja živim s Bosnom, Bosna je u meni”, kazao je Ibišević.

Njegova kćerka, ističe, dobro se snašla u tamošnjem školskom sistemu.

“Ukrajinski školski sistem je napredniji od onog u BiH i koristi se puno nekim novim metodama i tehnikama, s obzirom na to da su tamo uzbune, ide se u skloništa i dosta toga se radi online. Mi smo se snašli i kćerka nije imala problema da se integriše u društvo”, navodi Ibišević.

