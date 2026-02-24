Tri horoskopska znaka čeka financijski uspjeh u martu 2026.

Početkom marta 2026. dolazi do snažne energetske promjene koja trima horoskopskim znakovima donosi prilike za financijski uspjeh tijekom cijelog mjeseca. Nakon promjena koje su u veljači pokrenuli Saturnov ulazak u Ovna i početak Godine Vatrenog Konja, započelo je novo razdoblje akcije i želje za poboljšanjem financijske situacije. Energija je ispunjena nadom i mogućnostima, no prije kretanja naprijed potrebno je proći kroz fazu preispitivanja koju donosi retrogradni Merkur.

Kako piše YourTango, Merkur, koji 26. veljače postaje retrogradan u Ribama, osigurava vrijeme za promišljanje i reviziju financijskih planova. Mjesec pred nama zahtijeva strpljenje i vjeru da je novi početak vrijedan čekanja. Ova retrogradnost neće uzrokovati probleme, već će pomoći u stjecanju jasnoće i fokusa.

Kako se nejasnoće budu raščišćavale tijekom ožujka, astrološki znakovi o kojima je riječ moći će pažljivo isplanirati kako najbolje iskoristiti novonastalu eru i Godinu Vatrenog Konja za privlačenje trajnog financijskog uspjeha.

Ribe

Za Ribe je ključno strpljenje sa svime što se čini nedovršenim. Prelazak Neptuna i Saturna u Ovna stavlja naglasak na vašu kuću bogatstva i samopoštovanja, što je dio dužeg tranzita koji će vam pomoći redefinirati uvjerenja o bogatstvu i privući veće financijske prilike.

Ipak, s retrogradnim Merkurom u vašem znaku do 20. ožujka, ovo vrijeme treba iskoristiti za razmišljanje i reviziju. Iako ste u fazi promišljanja, Venera se od 6. do 30. ožujka pridružuje Saturnu i Neptunu u Ovnu, što je važno razdoblje za prakticiranje integriteta i povjerenja u financijskom životu.

Ne treba žuriti s odlukama, a moguće je i da se pojave prilike iz prošlosti. Ovo je vrijeme za rješavanje svih nedovršenih poslova iz razdoblja Saturna u Ribama kako biste najbolje iskoristili novu eru. Posebnu pozornost obratite na događaje između 20. i 30. ožujka, jer je to savršeno vrijeme za prihvaćanje novih projekata i poduzimanje konkretnih koraka.

Vodenjak

Vodenjaci zaslužuju sav financijski uspjeh koji im pristiže. Fokus na vašoj kući novca i prihoda u ožujku 2026. osjeća se drugačije jer su Saturn i Neptun konačno napustili to područje. To znači da su lekcije i prepreke završene te je vrijeme za nagrade.

Bili ste u aktivnom razdoblju razumijevanja vlastite vrijednosti i stvaranja života koji odiše obiljem, a ne samo fokusiranja na prihode. Dok retrogradni Merkur u Ribama do 20. ožujka sažima lekcije Saturna i Neptuna, Mars 2. ožujka ulazi u taj vodeni znak.

Mars u Ribama predstavlja sposobnost poduzimanja odlučnih akcija za povećanje prihoda. Iako je Merkur retrogradan, nakon što 7. ožujka započne novi ciklus, možete početi razmatrati nove poslovne mogućnosti. Savjetuje se da ne potpisujete ugovore dok Merkur ne krene direktno, ali iskoristite vrijeme od 7. ožujka nadalje za planiranje novog poglavlja.

Ovan

Nadolazeća sezona Ovna iznimno je bogata prilikama za privlačenje financijskog uspjeha. Vaša sezona počinje 20. ožujka, što se skladno poklapa s krajem retrogradnog Merkura u Ribama i proljetnim ekvinocijem. Sa Saturnom i Neptunom sada u vašem znaku, spremni ste za značajne promjene u životu, čak i ako trenutno niste sigurni kakve će one biti.

S Godinom Konja u vašem vatrenom elementu, važno je prakticirati strpljenje i oprez pri donošenju odluka. Cilj nije ići naprijed pod svaku cijenu, već donositi promišljene odluke koje su u vašem najboljem interesu. Dok uživate u prijeko potrebnom poticaju samopouzdanja, Venera 30. ožujka ulazi u Bika, donoseći energiju obilja. Osjećate se spremnima za promjene i poboljšanje svih aspekata života, a s Venerom u Biku to će se primijeniti i na vaše financije.

Ovo je vrijeme za pokretanje novih pothvata, planova štednje ili traženje povišice. Iako trebate paziti da ne trošite novac brže nego što ga zarađujete, primijetit ćete kako vam se financije poboljšavaju. Ovo je vaša prilika ne samo da poboljšate svoj financijski položaj, već i da preokrenete stvari u svoju korist, piše index.

