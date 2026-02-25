Njemačka mijenja pravila za vozačku dozvolu

Troškovi polaganja vozačkog ispita B kategorije u Njemačkoj trenutno u prosjeku iznose oko 3.400 evra, prema podacima Saveznog ministarstva prometa.

Za mnoge mlade to je previsok iznos, zbog čega je ministar prometa Patrik Šnieder (CDU) predstavio paket reformi kojima bi se vozačka dozvola učinila pristupačnijom.

Ali, TÜV-Verband upozorava da bi predložene promjene mogle dovesti do snižavanja standarda i ugroziti sigurnost na cestama.

Šta predviđa reforma?

Prema prijedlogu Ministarstva, planirane su sljedeće mjere:

1) Digitalizacija – teorijska nastava mogla bi se u potpunosti odvijati online

2) Smanjenje broja pitanja – katalog za teorijski ispit smanjio bi se s 1169 na oko 840 pitanja (-28 odsto)

3) Manje obaveznih vožnji – umjesto dosadašnjih 12 posebnih sati, bila bi obvezna samo tri

4) Kraći praktični ispit – trajanje bi se skratilo s 30 na 25 minuta

5) Obuka uz pomoć porodice – roditelji ili rodbina mogli bi preuzeti dio obuke uz ispunjavanje određenih uslova

6) Transparentnost cijena – autoškole bi morale javno objaviti cjenike online

7) Manje birokratije – smanjenje administrativnih obaveza za autoškole i instruktore

Ministar se nada dogovoru na konferenciji ministara prometa krajem marta 2026., a zakonske izmjene mogle bi stupiti na snagu već u prvoj polovini godine. Ministarstvo tvrdi da sigurnost prometa neće biti narušena.

TÜV: Ne smije biti lakšeg ispita

Predstavnici TÜV-a sumnjaju u takve tvrdnje. Ričard Gobelt, voditelj odjela za vozila i mobilnost, upozorava da smanjenje broja pitanja i kraće trajanje praktičnog ispita mogu dovesti do ozbiljnih rupa u znanju budućih vozača.

Primjera radi, polaznici bi mogli imati manje znanja o pravilima preticanja na auto-putu ili drugim važnim saobraćajnim situacijama.

TÜV pritom ističe da statistike pokazuju kako kvalitetna obuka daje rezultate. Navode da je broj poginulih u saobraćaju među mladima od 18 do 25 godina od 2005. smanjen za 70 odsto, dok je broj saobraćajnih nesreća s povrijeđenima koje su uzrokovali vozači od 18 do 20 godina od 2010. pao za 45 odsto.

Prema njihovom mišljenju, ublažavanje kriterijuma moglo bi ugroziti te dugogodišnje pozitivne trendove.

Kritike i oko ukidanja plana obuke

Posebno spornim smatra se planirano ukidanje obaveze izrade i objave nastavnog plana u autoškolama. TÜV upozorava da bi to smanjilo transparentnost i svijest o važnosti sistematske obuke, što bi moglo dovesti do još većeg broja padova na ispitima.

Već sada su rezultati zabrinjavajući: prema TÜV-ovom izvještaju za 2024., 44 odsto kandidata palo je teorijski dio ispita, dok je 37 odsto palo praktični dio.

Ima i pozitivnih elemenata

Uprkos kritikama, TÜV priznaje da neke mjere idu u dobrom smjeru. Podržavaju veću transparentnost cijena, modernu digitalnu nastavu i cilj da mobilnost postane finansijski dostupnija svima.

Ipak, poruka je jasna – smanjenje troškova ne smije značiti i smanjenje kvaliteta obuke, jer bi to dugoročno moglo imati ozbiljne posljedice za sigurnost na putevima, prenosi “Fenix-Magazin”.

