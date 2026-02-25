Sanja Kužet o suprugu: Nije mi bio interesantan, imao je 23 godine

O svom Nemanji Živojinoviću nije mnogo govorila, niti se on medijski eksponirao, međutim, svojevremeno je pričala o početku njihove veze.

“Ja sam njega upoznala sa 21 mojom godinom. Znači, ja sam počela da radim na televiziji, slučajnost, i sa 23 njegovih na jednom letovanju na Kritu, to je bila družina, oni muškarci krenuli na letovanje, sestra, ja, drugarice krenule na letovanje. Oni se svi tu nešto međusobno muvali, smuvali, ali on i ja nismo… On je tu nešto kao pokušavao, međutim on meni uopšte nije bio interesantan”, pričala je Sanja tada u emisiji „Balkanskom ulicom“ i dodala:

“Ja sam bila mnogo teška i komplikovana, dobro sam se ja i udala. Elem, mi smo se tu zaista družili i posle nekog vremena smo mi započeli neku vezicu u tim godinama, koliko je to mogla da bude vezica i zaista je kratko trajala i nije bila ništa vredna nekog pominjanja. Međutim, deset godina kasnije, kad se meni sve u mom životu izdešavalo turbulentno, pošto je ta družina i dalje opstala, povremeno se tako viđala, on mi se tu nekako nametnuo kao neka osoba koja je bila uporna. Izgleda da su zaista kod mene nekako uvek dobijali oni najuporniji priliku da se družimo, da pričamo pa onda da procenim, da vidim da li tu dalje ima nekog štofa za dalje i hemije pre svega. Tako da, Nemanja, kada sam ga videla ponovo, nakon deset godina, je bio potpuno druga ličnost, zato što je bio zaista već izgrađen muškarac, formirana ličnost, ono sećanje na njega, normalno sa 23 godine i to tada, su bile zaista potpuno dve različite osobe, tako da smo imali jedan potpuno nov početak. On je vjerovao da je to to, da ćemo uspjeti i da treba da damo šansu”.

Voditeljka se tada prisjetila kakav je Nemanja bio u to vrijeme, prenosi Grand.

“Pa nije bio formiran, bio je mislim, klinac iskreno, 23 godine. Ja se šalim pa kažem nije znao gde udara, ali to je bukvalno tako, i stvarno mislim da je taj proces sazrevanja kod muškarca jako važan, da biste posle možda bili bolji suprug i bolji otac, da nemate te neke žali što niste nekad nešto uradili. Mislim da je to kod muškarca jako važno. I, tako bih volela i moji sinovi, ali naravno to ne možemo da znamo naše je da ih vaspitavamo, oni će doneti odluke na kraju kako oni budu želeli”, rekla je Sanja Kužet u emisiji.

