Horoskop za retrogradni Merkur u Ribama za svaki znak Zodijaka (od 26. februara)

Retrogradni Merkur će pokrenuti talas konfuzije, ali i mogućnosti za punjenje baterija i povratak u kolosek kako biste preispitali, razmislili i revidirali planove, piše glossy.

Merkur će krenuti retrogradno kretanje u Ribama 26. februara i trajat će do 20. marta.

Budući da se Merkur kreće retrogradno u promjenljivom vodenom znaku, svi ćemo biti podstaknuti da se suočimo sa temama iscjeljenja sebe i drugih, istraživanja duboko ukorenjenih emocija kako bismo podstakli duhovni rast, empatiju, maštu, idealizam, bekstvo od stvarnosti i težnju (to je ključna riječ) da bolje razumijemo stvarnost od fikcije.

Biće teško utvrditi konkretne činjenice i podatke jer čak i kada se kreće direktno u Ribama kojima vlada Neptun, smatra se da je Merkur u padu, što znači da se bori i mora još više da radi da bi se izrazio i obavio svoj posao, a to je da podstiče komunikaciju, transport i tehnologiju. Dakle, kada se kreće unazad, možete se kladiti na dosta nestabilnosti u tim oblastima života.

Svijetla strana ovog tranzita je, međutim, to što podstiče neophodnu samorefleksiju i priliku da se sagleda kako ste se brinuli o svom emocionalnom i mentalnom zdravlju.

Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš znak?

Ovan

Sa ovim retrogradnim kretanjem koje pada u vašu dvanaestu kuću duhovnosti, ovaj retrogradni znak traži od vas da usporite još više nego što će to učiniti sa drugim znakovima. To je posebno teško za vas kao osobu od akcije, zato smatrajte da je ovo period u kojem će vam dobro doći da razmislite o emocionalnim ranama i snovima iz prošlosti.

Izazovite sebe da date prioritet meditaciji, introspekciji, brizi o svom unutrašnjem svijetu i da dozvolite mašti da se pokrene. To će vam biti od pomoći da još potpunije zakoračite u vatrenu godinu koja je predodređena za vašu transformaciju.

Bik

Kako se Merkur vraća kroz vašu jedanaestu kuću dugoročnih želja i grupa, mogli biste da budete preplavljeni sukobima sa prijateljima ili kolegama sa kojima se niste sreli neko vreme. Bez obzira da li ste pozvani da radite sa timom sa kojim niste sarađivali mesecima ili se ponovo okupljate sa grupom kolega sa fakulteta, biće vam drago da prošetate stazom sećanja.

Posebno produktivan način da maksimalno iskoristite ovu retrogradnu Merkuru: Razmislite o tome kako možete usavršiti svoj pristup dugoročnim težnjama i kako ljudi kojima se okružujete mogu biti ključni za vaš uspjeh.

Blizanci

Merkur, vaša vladajuća planeta, prolazi kroz vašu desetu kuću karijere i javnog imidža, ​​zato se pripremite za usporavanja i promene vezane za način na koji ostavljate svoj trag i težite svojim profesionalnim ciljevima. Mogli biste otkriti da ovo nije najproduktivniji ili najglatkiji trenutak za razgovor o vašim velikim težnjama sa nekim nadređenim – ali, sa druge strane, moguće je da ćete ponovo pokrenuti razgovor koji je prethodno stavljen na čekanje.

Generalno, dobro bi bilo da razmislite o tome kako ste definisali uspjeh i da preispitate svoj pristup i perspektivu u budućnosti kako biste postavili temelje za najveće pobjede.

Rak

Ova retrogradnost utiče na vašu devetu kuću avanture i višeg učenja, podstičući vas da razmislite o svojim filozofijama, perspektivama i načinima na koje ste težili ličnom rastu. Mogli biste biti inspirisani da se vratite planiranju putovanja koje je prethodno odloženo ili da ponovo posetite voljenu destinaciju koja se uvek pokazuje podmlađujućom.

Ovo je takođe period koji je stvoren za usavršavanje veština koje ste nekada odlagali ili za rad sa mentorom iz prošlosti. Iako će veliki deo posla koji ćete obavljati biti prerada ili ponovno praćenje vaših stopa, mogli biste izaći iz ovog perioda osjećajući se revitalizovano.

Lav

Merkur se vraća kroz vašu osmu kuću zajedničkih resursa i emocionalnih veza – isti sektor iz kojeg se sada izlazi Saturn, gospodar zadataka, nakon što je život učinio težim i težim od 2023. Morali ste da razjasnite šta je potrebno da biste zajedničke snove sa partnerom ostvarili ili se suočili sa ograničenjima pored značajne osobe, a sada bi retrogradnost Merkura mogla da iznese neke od tih istih rana na površinu.

Dobra vest je da ako ste obavili posao koji je Saturn zahtevao od vas, više ste nego spremni da revidirate budžete, preradite svoj pristup zajedničkim prihodima i možda čak razmislite o različitim načinima za jačanje intimnosti. Sa Saturnom i Neptunom koji se ove godine – i godinama koje dolaze – kreću u vašu devetu kuću avanture, možete smatrati ovu retrogradnost periodom emocionalnog čišćenja koji vam je potreban da biste u potpunosti prihvatili uzbudljivu nepoznanicu koja je pred vama.

Djevica

Merkur, vaša vladajuća planeta, sada će se vratiti unazad kroz vašu sedmu kuću partnerstva, zahtjevajući od vas da se vratite na tablu za planove igre koje delite sa partnerom, dragim prijateljem, voljenom osobom ili kolegom. Bez obzira da li preispitujete svoju strategiju za zajedničko postizanje profesionalnih ciljeva ili posredujete u sukobu iz prošlosti koji nikada nije u potpunosti rešen, ovo bi mogao biti emocionalni tranzit koji bi trebalo da razjasni stvari i otvori put da krenete još samouvjerenije napred kao deo para.

Sa pomračenjem mjeseca u vašem znaku koje pada 3. marta, možda ćete biti podstaknuti da oslobodite narative, veze i iskustva koja su čvrsto ukorijenjena u prošlosti i koja vam više ne služe.

Vaga

Merkur se vraća kroz vašu šestu kuću blagostanja i svakodnevne rutine, tako da bi bilo dobro da izgradite dodatno vreme za obavljanje svega što je deo vaše svakodnevne žurbe. Iako biste mogli biti u iskušenju da se više potrudite sa svojim treninzima i pristupom fitnesu, restaurativniji pristup bi zapravo mogao biti u vašem najboljem interesu, kao i dodavanje više odmora.

Ako napravite korak unazad od napornog napretka, imaćete priliku da razmislite da li su svi ovi zadaci na vašoj listi zaista vredni vašeg vremena, energije i pažnje. Preradite aspekte svog rasporeda tako da budu uravnoteženiji i u skladu sa vašim širim težnjama i da vam podstaknu vitalnost umesto da vas iscrpljuju.

Škorpija

Sa Merkurovim okretanjem u vašoj petoj kući romantike i samoizražavanja, ovo zapravo može biti zaista magičan trenutak ako ste u mogućnosti da se oslonite na malo više fleksibilnosti i spontanosti, uprkos tome što ste neko ko više voli da se drži proverenih planova igre. Ovaj deo vaše karte je posvećen posedovanju svog glasa, iskorišćavanju svojih umetničkih impulsa, igri, prihvatanju radosti, usklađivanju sa svojim unutrašnjim detetom i pozivanju na više bezbrižnosti, posebno kada provodite vreme sa svojim najbližima.

Kako Merkur podstiče zbunjenost, maglovitost, sanjarenje i iluziju, pustite svoju maštu da preuzme uzde i vidite kuda svaki trenutak vodi.

Strijelac

Merkur će biti retrogradan u vašoj četvrtoj kući porodičnog života, što je izuzetno osetljiv deo vaše karte, nadgledajući vaš unutrašnji emocionalni svet, osećaj sigurnosti i odnose sa voljenima, kao i sam vaš fizički dom. Uz to rečeno, pokušaj da se nastave projekti vezani za bilo koji od ovih detalja u vašem životu mogu biti posebno izazovni, ali možete obaviti smislen unutrašnji rad oko starih emocionalnih povreda ili preispitati i revidirati planove iz prošlosti.

Ovo bi takođe mogao biti divan trenutak za ponovni susret sa voljenima sa kojima niste provodili kvalitetno vreme neko vreme, rad na porodičnom stablu koje ste započeli prije nekog vremena ili uranjanje u prijatnu tradiciju sa rođacima.

Jarac

Kako se Merkur vraća kroz vašu treću kuću komunikacije, mogli biste biti zatrpani imejlovima, porukama, običnom poštom i razgovorima koji su ili labavi krajevi iz prošlosti koje se od vas traži da sada vežete ili koji zapravo nemaju nikakvu konkretnu svrhu, jer je Merkur takođe planeta prevaranata.

Ovo će vas sigurno malo izluditi, jer ste tako pragmatični, logični i prizemljeni. Možda ćete otkriti da je davanje sebi dozvole da usporite, pojednostavite i fokusirate se na stare poslove umjesto da se osjećate pritiskom da se predate haosu, brbljanju i pritisku da idete napred uprkos osećaju da pokušavate da plivate protiv plime. Vaše karakteristično prizemno gledište biće posebno cenjeno dok konfuzija vlada.

Vodolija

Sa Merkurom koji se vraća kroz vašu drugu kuću prihoda, vaš finansijski život je spreman za preispitivanje. Ovo bi moglo izgledati kao ponovna procena vašeg pristupa prihodima, ponovno povezivanje sa klijentom ili poslom iz prošlosti što bi moglo koristiti vašem profitu, revizija vašeg budžeta ili čak obavljanje nekog dubokog unutrašnjeg rada koji jača vaše samopoštovanje i, zauzvrat, čini vas magnetom za više obilja i blagoslova.

Vi ste ljubitelj poznatih iskustava ili rutina – čak i ako cenite to što ste nekonvencionalni na druge načine – ali pošto se takođe krećete kroz zapanjujuću sezonu promena koja počinje pomračenjem Sunca u vašoj prvoj kući sebe, najbolje je da očekujete neočekivano. Ono što mislite da vam je potrebno moglo bi se na kraju ispostaviti veoma drugačijim od onoga što vam je sada predodređeno.

Ribe

Merkur se sada vraća kroz vaš znak i prvu kuću, podstičući vas da razmislite o tome kako možete promeniti način na koji se pojavljujete u svetu. Bez obzira da li želite da osvežite svoje društvene mreže ili veb stranicu, da se poigrate sa nekom vrstom preobražaja ili da se bavite nekim smislenim istraživanjem duše i emocionalnim isceljenjem, ovaj duhovno nabijen period je stvoren za uključivanje i praćenje svog srca, mašte i duše.

Možda će biti izazovno uraditi bilo šta super konkretno i tehničko, ali dajte sebi dovoljno vremena i prostora za maštanje, meditaciju i razmišljanje o svojim kreativnim impulsima i bolje ćete razumjeti, intuitivno, u kom pravcu da se krećete. Sa pomračenjem mjeseca 3. marta koje se dešava u vašoj sedmoj kući partnerstva, vaše veze jedan na jedan takođe će biti sastavni dio vašeg rasta.

Facebook komentari