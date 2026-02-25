Datum za koji kažu da će biti najpopularniji za vjenčanja u 2026. godini

Odabir datuma vjenčanja najčešće podrazumijeva usklađivanje želja mladenaca, termina sale i dolaska zvanica.

Ipak, mnogim parovima brojevi imaju posebno značenje. Zato zavire u numerologiju – drevnu praksu koja brojevima pripisuje simboliku i energiju – u želji da izaberu datum koji nosi harmoniju, sreću i ljubav, piše Zadovoljna.rs.

Najbolji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Numerologija brojeve ne posmatra samo kao matematičke oznake, već kao simbole energije i životnih puteva. Svaki datum svodi se na takozvani univerzalni broj koji određuje „ton“ tog dana. Kada je riječ o vjenčanjima, parovi najčešće traže brojeve koji simbolizuju ravnotežu, posvećenost, nove početke i dugotrajnu ljubav.

Sabiranjem cifara dana, mjeseca i godine dobija se jednocifren broj (od 1 do 9) ili takozvani glavni broj (11, 22, 33), a svaki od njih nosi posebno značenje.

Za univerzalni broj 2026. godine sabiramo:

2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1

Broj 1 simbolizuje nove početke, inicijativu i snažan potencijal za rast. To znači da je 2026. godina izuzetno povoljna za započinjanje bračnog života i gradnju nečeg potpuno novog – zajedno.

Zašto je 6. 6. 2026. poseban datum

6. juni 2026.

6 + 6 + 2 + 0 + 2 + 6 = 22

Ponavljanje broja 6 naglašava teme ljubavi, porodice i harmonije. U kombinaciji s glavnim brojem 22, ovaj datum posebno je snažan za parove kojima su dom i zajednička budućnost prioritet. Broj 22 u numerologiji simbolizuje postavljanje čvrstih i dugotrajnih temelja.

Osim simbolike, datumi s ponavljajućim brojevima uvijek su popularni jer se lako pamte i imaju posebnu vizuelnu simetriju.

U numerologiji broj 6 predstavlja njegovanje, toplinu, porodičnu sreću i sklad. Dodatna prednost je i to što 6. 6. 2026. pada u subotu, što ga čini praktičnim izborom i za mladence i za goste koji dolaze iz drugih gradova.

Ostali povoljni datumi u 2026. godini

9. mart 2026.

3 + 9 + 2 + 0 + 2 + 6 = 22

Glavni broj 22 simbolizuje pretvaranje snova u stvarnost. Ovaj datum idealan je za parove koji brak doživljavaju kao početak stvaranja zajedničkog nasljeđa.

9. septembar 2026.

9 + 9 + 2 + 0 + 2 + 6 = 28 → 2 + 8 = 10 → 1 + 0 = 1

Dvije devetke simbolizuju završetak jednog ciklusa i ispunjenje. U spoju s energijom broja 1, ovaj datum označava zatvaranje starog poglavlja i početak novog, zajedničkog života.

10. oktobar 2026.

1 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 6 = 12 → 1 + 2 = 3

Izuzetno uravnotežen i vedar datum. Ponavljanje broja 10 naglašava nove početke, dok je broj 3 simbol radosti, kreativnosti i slavlja. Idealan je za parove koji žele veselo, energično i nezaboravno vjenčanje.

Ipak, bez obzira na numerološke preporuke, najvažnije je jedno – najbolji datum za vjenčanje je onaj dan kada odlučite da svoju ljubav ozvaničite s osobom koju smatrate svojom drugom polovicom, prenosi Novi.

