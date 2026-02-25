Znakovi da ste loši u krevetu: Evo kako možete poboljšati intimni život

Nije lako znati da li vam nedostaju vještine u spavaćoj sobi, naročito ako je vaš partner majstor u lažiranju orgazama ili nije uvijek iskren tokom razgovora o stvarima za kojima žudi. Sljedeći znakovi mogu biti dobar pokazatelj toga da trebate još učiti o seksu:

Mučite se s tim da ostanete u trenutku

Prema riječima Lori Beth Bisbey, kliničke psihologinje, nemogućnost ostajanja u trenutku je nevjerovatno česta. Ona je razlog za uzbunu jer odličan seks zahtijeva da obje osobe budu povezane i fokusirane jedna na drugu i ono što rade.

Preporučuje da odaberete jednu stvar na koju ćete se fokusirati tokom seksa, bilo da je riječ o nekom prizoru ili zvuku. Nastojte da joj se vratite svaki put kada se dogodi da izgubite fokus, prenosi Metro.co.uk.

Ne komunicirate s partnerom ili partnericom prije, tokom ni nakon seksa

“Ako nikada ne pitate partnera šta voli i izbjegavate bilo kakav razgovor prije, tokom ili poslije seksa, to je znak da možda propuštate prilike. Tihi seks nije loš, ali nikakva komunikacija često znači loš odnos”, kazala je Annabelle Knight, savjetnica za parove.

Napomenula je da ovaj problem možete riješiti jednostavnim pitanjem: “Šta bi više volio/voljela?” i dodala da biste bili iznenađeni time koliko vas daleko znatiželja može odvesti.

Vaš partner ili partnerica izbjegava iniciranje

Ovaj problem nije toliko ozbiljan i također se može jednostavno riješiti. Razgovarajte s partnerom ili partnericom i isprobajte nešto novo. Erotske igračke i kostimiranje mogu biti od pomoći.

Ne dobijate povratnu informaciju

Stručnjakinja za veze Gemma Nice navela je da ovo može signalizirati “tiho odustajanje” u kojem druga osoba razmišlja o prekidu veze. Pokušajte otvoreno razgovarati bez prebacivanja krivice.

Ne trajete dovoljno dugo u krevetu

Kako navodi Gemma Nice, muškarci obično izdrže između pet i sedam minuta, dok ženama obično treba 20-30 minuta, što je sasvim prirodno. To ne znači da ste osuđeni na propast, ali komunikacija postaje još važnija. Ako doživite orgazam mnogo prije svog partnera, oboje trebate otvoreno razgovarati o tome šta vam prija, koliko dugo bi određene vrste stimulacije trebale trajati i šta najviše pomaže.

Tretirate seks kao neku vrstu performansa

Tretirate seks kao neku vrstu performansa

Ponekad se toliko trudite da budete briljantni u krevetu da na kraju dobijete suprotan efekat.

“Usporite sa svime. Fokusirajte se na senzacije, a ne na samokritiku. Pitajte partnera u čemu uživa i počnite od toga umjesto da pokušavate impresionirati”, kazala je Annabelle Knight.

Fokusirani ste isključivo na svoje zadovoljstvo

Ako fokus seksa stavljate na to da samo vama bude dobro, to stvara neuravnoteženu dinamiku koja rijetko donosi zadovoljstvo bilo kome od vas. Ovo često proizlazi iz nedostatka empatije ili teškoće u čitanju znakova vašeg partnera ili partnerice.

Gemma Nice predlaže klijentima da pet minuta budu fokusirani na vlastito zadovoljstvo, a zatim da se pet minuta fokusiraju na zadovoljstvo partnera, odnosno partnerice.

Nema spontanosti

Ukoliko je seks postao stvar rutine, vaša veza je u krizi. Koje je rješenje? Počnite se ponašati kao da se tek počeli zabavljati – isprobavajte nove aktivnosti, postavljajte jedno drugom zanimljiva pitanja i barem jednom sedmično izađite u provod. Na ovaj način ćete se emotivno povezati, što će dovesti i do boljeg seksa.

Ne razgovarate nakon seksa

Ukoliko ne razgovarate nakon seksa, to može stvoriti osjećaj odbačenosti.

“Razgovarajte o stvarima koje su vam se svidjele tokom seksa. Razgovarajte o tome šta vam se činilo dobro, a šta nije. Komuniciranje o tome kako se osjećate može zaista pomoći u ponovnom uspostavljanju veze”, objasnila je Gemma Nice.

Stalno preskačete predigru

Mnogi ljudi preskaču predigru, što loše utječe na seksualne odnose. Imajte na umu da predigra ne počinje samo u spavaćoj sobi, već i kroz druge stvari poput flerta ili slanja “vrućih” poruka.

Partner ili partnerica uvijek inicira seks

Ko pravi prvi potez, bira poze ili upravlja tempom seksa u vašoj vezi? Ako je uvijek sve na vašem partneru ili partnerici, to može biti loš znak zato što to mogu protumačiti kao da niste dovoljno zainteresovani.

Inicirajte poljubac, promijenite pozu ili predložite nešto što želite isprobati. Ovi mali koraci su zapravo veoma bitni i mogu rasplamsati strasti.

Facebook komentari