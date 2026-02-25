Šta znači ako vas svrbi lijevi dlan? Nije samo novac u pitanju – evo šta vam univerzum poručuje

Svi dobro poznajemo taj osjećaj. Sjedite, pijete kafu i iznenada vas zasvrbi lijevi dlan toliko da morate odmah reagovati. Prva asocijacija je gotovo uvijek ista – stiže novac! Ipak, iako se ovaj znak najčešće povezuje s finansijskim dobitkom, mnogi zaboravljaju da on može nagovijestiti i šire energetske promjene, posebno ako ne postupite „kako treba“. Postoji i stari trik s drvetom za koji se vjeruje da „zaključava“ sreću, prenosi Novi.

Šta znači kada vas svrbi lijevi dlan?

Prema narodnom predanju, svrbež lijevog dlana najavljuje da ćete uskoro nešto primiti – novac, poklon ili neku vrstu dobitka. Smatra se da se tada aktivira energija primanja i da vam univerzum priprema nešto vrijedno u narednim danima.

Nije uvijek riječ o novcu

Iako je lako pomisliti da će vam novčanik postati deblji, svrbež lijeve ruke ne mora nužno značiti materijalni dobitak. Može simbolizovati dolazak važne informacije, poslovne prilike ili čak povrat duga na koji ste zaboravili.

Znakovi, prema vjerovanjima, često su suptilni. Ako očekujete samo gotovinu, mogli biste propustiti priliku koja dolazi u drugačijem obliku. Obratite pažnju na susrete, pozive i poruke tog dana – možda se baš tu krije „dobitak“.

Narodno vjerovanje i trik s drvetom

Mnogi, čim osjete svrbež, počešu dlan drugom rukom ili o odjeću. Međutim, staro vjerovanje kaže da se time „rastjeruje“ sreća.

Šta bi, prema predanju, trebalo uraditi? Počešati dlan o drveni predmet – sto, okvir vrata ili čak koru drveta ako ste napolju. Drvo se simbolično smatra elementom uzemljenja koji pomaže da se energija materijalizuje.

Postoji i drugo tumačenje: protrljati dlan o kosu. Time se, simbolično, sreća „prenosi“ na glavu – odnosno na mudre i promišljene odluke.

Lijeva i desna ruka – velika razlika

Prema sujeverju, lijeva strana prima, a desna daje. Ako vas svrbi desni dlan, to može nagovijestiti neplanirane troškove ili izdatke.

Ako vas istovremeno svrbe oba dlana, vjeruje se da slijedi veći finansijski obrt – novac će proći kroz vaše ruke, ali ostaje pitanje koliko će se zadržati.

Medicinsko objašnjenje: Kada posjetiti ljekara?

Ipak, treba ostati realan. Svrbež lijevog dlana ponekad nema nikakve veze s mistikom. Uzrok može biti suha koža, ekcem, alergijska reakcija ili kontakt s iritantnim supstancama.

Ako primijetite crvenilo, perutanje, osip ili dugotrajan svrbež, najbolje je potražiti savjet dermatologa. Tijelo često šalje jasne signale koji su povezani sa zdravljem, a ne s vjerovanjima, piše Krstarica.

Kratkotrajan i intenzivan svrbež mnogi će protumačiti kao „dobar znak“. Međutim, ako traje danima, vjerovatnije je da vam treba hidratantna krema nego lutrijski listić. Univerzum, barem prema vjerovanju, rijetko šalje poruke koje sedmicama iritiraju kožu.

A vas – kada je posljednji put zasvrbio dlan? Je li se vjerovanje obistinilo ili je ostalo samo na praznom novčaniku?

