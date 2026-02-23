Ili sad ili nikad: Ova 3 znaka zatvaraju jedno poglavlje do kraja februara

Posljednja nedjelja februara donosi pojačanu dinamiku, emotivna preispitivanja i važne odluke na poslovnom planu. Ulazak u samu završnicu mjeseca za mnoge će značiti zatvaranje starih poglavlja i pripremu terena za nove početke.

Evo šta zvijezde poručuju za tri horoskopska znaka.

Ovan: Vrijeme za odlučne korake

Ovnovi u završnici februara osećaju snažan nalet energije i motivacije. Period čekanja i planiranja polako ostaje iza njih, a sada dolazi trenutak za konkretne poteze. Na poslovnom planu mogu se pojaviti neočekivane ponude ili važni razgovori koji će uticati na naredne mjesece. Preporuka je da budu hrabri i samouvjereni, ali i da pažljivo prouče svaki detalj prije nego što donesu konačnu odluku.

U ljubavi sledi razjašnjenje situacija koje su dugo bile neizrečene. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih osvojiti već na prvi pogled, dok će oni u vezi konačno otvoriti teme koje su dugo odlagali.

Rak: Emocije u centru pažnje

Rakovi ulaze u period u kojem emocije dolaze u prvi plan. Moguće su intenzivne porodične situacije ili ozbiljni razgovori koji zahtevaju strpljenje i razumevanje. Ipak, upravo kroz iskrenu komunikaciju dolazi do olakšanja i produbljivanja bliskih odnosa.

Na poslovnom planu kraj februara donosi stabilnost. Iako neće biti dramatičnih promena, osećaj sigurnosti i kontrole nad obavezama biće izraženiji nego prethodnih nedelja. Rakovi će imati priliku da učvrste poziciju i završe započete zadatke.

Jarac: Fokus na ciljeve i konkretne rezultate

Za Jarčeve poslednja nedelja februara biće obeležena ambicijom i jasnim planovima. Mogući su važni sastanci, pregovori ili odluke koje će imati dugoročne posledice po karijeru. Ovo je period kada se trud i disciplina konačno primijećuju.

Finansijska situacija pokazuje znake poboljšanja, ali je preporučljivo biti oprezan sa većim ulaganjima. U ljubavi Jarčevi teže stabilnosti i sigurnosti – otvoreni razgovori sa partnerom donijt eće jasnoću, dok bi slobodni mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Završnica februara nosi intenzitet, ali i veliku šansu za napredak. Ključ uspjeha biće spremnost da se preuzme inicijativa i hrabrost da se govori otvoreno – kako u poslovnim, tako i u privatnim odnosima.

