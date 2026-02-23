Razvode se Vesna i Đole Đogani? Poslije 20 godina se iselio iz stana: Ovo su detalji

Đole Đogani se iselio iz porodičnog stana u kojem su on i Vesna živjeli sa njihovom djecom.

Navodno je Đole već iznio dio stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i djeca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama, a detalje možete pročitati na portalu Svet-Scandal.rs.

Podsjetimo, Vesna je svojevremeno govorila o odnosu sa Đoletom i razlici u godinama.

– Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: “volim te”, ni on meni, ni ja njemu – bila je iskrena Vesna u emisiji “Premijera Vikend-Specijal”.

Inače, Vesna Đogani je o Đoletovoj šokantnoj prevari sa saradnicom rekla da njeno oko vidi sve, ali da mu progleda kroz prste, prenosi Novi.

