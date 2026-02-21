Dnevni horoskop za subotu, 21. februar

Ovan (21.03. – 19.04.)

Ljubav: Strasti su naglašene, ali pazite da impulsivnost ne dovede do nesporazuma. Partner bi mogao pogrešno protumačiti vaše signale.

Posao: Na poslu se može otkriti propust koji niko nije primijetio – iskoristite trenutak da pokažete snalažljivost.

Zdravlje: Energija je visoka, ali moguća je napetost u ramenima.

Bik (20.04. – 20.05.)

Ljubav: Idealno je vrijeme za rješavanje kućnih problema s partnerom. Zajednički rad će vas zbližiti.

Posao: Očekuju vas pozitivne promjene. Netko bi vam mogao ponuditi spontanu saradnju ili projekt.

Zdravlje: Pripazite na zglobove i hidrataciju.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Ljubav: Neočekivana poruka ili dopisivanje sa osobom koju dugo niste vidjeli popravit će vam raspoloženje.

Posao: Vaš um je danas izuzetno oštar. Otkrit ćete sitnicu koja će olakšati rad cijelom timu.

Zdravlje: Moguća je nervoza koja utiče na san.

Rak (21.06. – 22.07.)

Ljubav: Emocije su pojačane. Ne bojte se pokazati ranjivost pred novim partnerom.

Posao: Kreativnost je na vrhuncu. Član porodice ili kolega može vas inspirisati na inovativno rješenje.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte stresne situacije.

Lav (23.07. – 22.08.)

Ljubav: Jedino rješenje za trenutne napetosti je potpuna iskrenost. Kontrolišite “oštar” jezik.

Posao: Prilika da impresionirate nadređene kroz neplaniranu prezentaciju ili ideju.

Zdravlje: Vodite računa o kvalitetu sna.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Ljubav: Neočekivana šala ili smiješna situacija sa partnerom otklonit će napetost koja je vladala danima.

Posao: Idealno vrijeme za završavanje sitnih, dosadnih zadataka koji su se nagomilali.

Zdravlje: Osjetljiv stomak; pazite na ishranu.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Ljubav: Privlačite pažnju harizmom. Društvene aktivnosti donose nove, zanimljive kontakte.

Posao: Vaša brza reakcija u kriznom trenutku impresionirat će kolege.

Zdravlje: Jačajte imunitet vitaminima.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Ljubav: Intuicija vam je naglašena. Ako osjećate da nešto nije u redu, sačekajte da se strasti smire prije razgovora.

Posao: Budite oprezni s troškovima. Danas nije dan za velike investicije.

Zdravlje: Akumulirajte pozitivnu energiju kroz boravak u prirodi.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Ljubav: Ukoliko niste zadovoljni statusom, preuzmite inicijativu. Istina će vas osloboditi.

Posao: Moguć je neočekivani novčani dobitak ili povišica.

Zdravlje: Izbjegavajte prebrze pokrete, moguća je upala mišića.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Ljubav: Pažnja voljene osobe djelovat će kao najbolji lijek za vaš umoran duh.

Posao: Preopterećeni ste obavezama. Raspodijelite zadatke na kolege kojima vjerujete.

Zdravlje: Dodatni stres može uticati na krvni pritisak.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Ljubav: Primjećujete partnerovu tajnovitost, što vas čini nesigurnim. Razgovorom riješite sumnje.

Posao: Danas ste kreativni i pronalazite rješenja tamo gdje drugi vide zidove.

Zdravlje: Potrebna vam je psihofizička relaksacija.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Ljubav: Hipersenzitivni ste. Pokušajte ne uzimati svaku riječ partnera k srcu.

Posao: Dobićete važnu informaciju ili savjet od osobe koja ima uticaj na vašu karijeru.

Zdravlje: Osjećaj umora; potreban vam je odmor od ekrana i tehnologije.

