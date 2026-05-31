U poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi i grmljavina

U našoj zemlji danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 °C

