Upozorenje za kupače na Jadranu: More preplavile opasne meduze

Na zapadnoj obali Istre more je donijelo neugodno iznenađenje — veći broj kompas meduza poremetio je planove kupača i izazvao zabrinutost među turistima i lokalnim stanovništvom.

“Bojim se da”, rekla je Danica iz Pule, prenosi Dnevnik.hr.

I to s razlogom, jer kompas meduze svojim dugim pipcima punim žarnjaka mogu izazvati opekotine, bol, crvenilo i otok.

– Meduza ako peče može biti problem, ali za sada ništa – rekao je Silvio iz Pule.

Iako ih ima dosta u moru, dio je već izbačen na obalu, što ne znači da su bezopasne — i na plaži mogu izazvati reakcije, pa se preporučuje oprez i izbjegavanje kontakta.

Razlog pojave

– Sve meduze se pojavljuju u ciklusima. Razlog tome je povećana temperatura u ovo proljeće, ali izrazito povećana temperatura, zatim imamo sigurno puno više hrane s kojom se hrane – rekla je Milena Mičić iz Aquariuma Pula.Ona navodi da ovakva pojava ne bi trebala dugo trajati te da će se broj meduza smanjiti s dolaskom stabilnijeg perioda i završetkom njihovog životnog ciklusa.

– Mislim da se ne moramo bojati da će ostati, one će otići za jednu dvije sedmice. Kompas meduza mislim da neće biti – dodaje Mičić.

Rebraši u Jadranu

Pored meduza, zabilježene su i veće količine rebraša, invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u Jadransko more i tamo pronašla pogodne uslove za razmnožavanje.

Prema naučnicima, s njima ćemo se u moru susretati tokom cijelog ljeta.

– Najviše ih ima u sjevernom dijelu, do Cresa, dok ih u južnom Jadranu nema. Vidimo ih i preko zime i ljeta, a to zavisi od količine hrane — ako ima više fitoplanktona, oni se brže razmnožavaju i rastu, kao i od temperature – rekla je Daniela Marić Pfannkuchen iz rovinjskog Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković,piše Avaz

Iako nisu opasni za ljude, rebraši utiču na ekosistem jer koriste iste izvore hrane kao male plave ribe i druge korisne morske vrste.

– Zato jer koriste isti izvor hrane kao mala plava riba i ostali naši domaći poželjni organizmi. Oni su u jednoj kompeticiji – dodaje Marić Pfannkuchen.

Stručnjaci poručuju da panici nema mjesta, ali da je kod kompas meduza potreban oprez dok se njihova pojava ne smanji.

