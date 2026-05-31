Čović o Lučiću: Kriminalac, ratni profiter, lažni obavještajac, špekulant i ublehaš

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović žestoko je kritizirao kandidata Petorke za člana Predsjedništva BiH Zdenka Lučić.

Sve se dešavalo na sjednici HNS-a BiH, a audosnimak sa sjednice je procučio u javnost, odnosno objavile su ga kolege s portala Hercegovina.info.

– Radi se o osobi kriminalcu, ratnom profiteru, lažnom obavještajcu, paraobavještajcu, špekulantu, našim narodnim jezikom rečeno – ublehašu, koji to pokušava raditi od 1996. godine u paketu, pa 1998. godine u paketu sa istim informacijama, pa 2002. godine u paketu i da ne brojim dalje – kazao je Čović.

Naveo je da mu nije jasna kandidatura Lučića, jer će HDZ BiH osvojiti najmanje 80 posto glasova Hrvata za Predsjedništvo BiH,piše Avaz

– Može se i druga strana malo bolje organizirati ili malo više kalkulirati, mislim na bošnjačku stranu. I samo u tome vidim ulogu ovih naših stranaka koje ne sjede s nama ovdje i pravo je pitanje zbog čega se kandidiraju. Po ovim podacima koje imamo mi, imaju i oni. Ja se apsolutno stavljam, kako to ide i na tržištu. Sad se postavlja pitanje odakle nam skidaju 10-20 posto ciljanih glasova. Na listama to poštujem, ali za hrvatskog člana Predsjedništva to je jedno iskušenje – istakao je.

