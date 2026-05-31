Alpinisti uklonili baner “Srbija pobjeđuje “sa Palate Albanija

Pred Palatu Albanija oko 19 sati stigli su alpinisti sa neophodnom opremom. Njih petoro popelo se na zgradu kako bi uklonili baner “Srbija pobjeđuje”. Baner je skinut oko 20.30 sati.Ispred Palate je i velika grupa građana koja od 14 sati blokirala saobraćaj u Kolarčevoj ulici.

Građani su skidanje transparenta pozdravili zvižducima i aplauzom, kao i uzvicima “Skidaj”, “Pumpaj”, “Pada vlada” i “Ua”.Biološki fakultet, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, studenti u blokadi, zborovi i građani od petka traže da se transparent sa natpisom “Srbija pobjeđuje” ukloni, kako mladunci bijele čiope ne bi umrli od gladi.

“Riječ je o ptici selici koja se gnijezdi u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi. Od 2018. godine gnijezdi se u Beogradu, gdje je populacija procijenjena na 50-100 gnijezdećih parova, pri čemu se najveća kolonija nalazi na Palati Albanija”, naveo je Biološki fakultet.

Stručni tim Zavoda za zaštitu prirode Srbije, zajedno sa predstavnicima beogradske opštine Stari grad, ranije danas je, po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, organizovao hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bijele čiope na Palati Albanija,pišu Vijesti

Ranije danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je dolazak alpinista za 19 sati.

Građani i aktivisti okupili su se danas oko 14 sati ispred Palate Albanija, na poziv studenata Veterinarskog fakulteta, jer su mladunci zakonom zaštićene ugrožene vrste ptica – bijele čiope zarobljeni iza transprenta “Srbija pobjeđuje” koji prekriva svih 13 spratova pročelja te zgrade visoke 53 metra.

Facebook komentari