Wi-Fi vam je očajan u stanu ili kući? Evo kako da besplatno pojačate signal

Ako vam laptop, tablet ili telefon u nekim dijelovima stana ili kuće gube stabilnu vezu i imaju slab Wi-Fi signal, vrlo je vjerovatno da ste naišli na takozvane “mrtve zone”.

Ova pojava nastaje iz više razloga – od debljine zidova i rasporeda prostorija do zagušenja mreža u zgradi ili komšiluku – ali dobra vijest je da se problem često može riješiti bez dodatnih troškova, prenosi B92.

Kako da locirate problem?

Najjednostavniji način da otkrijete gdje signal slabi jeste da uradite test brzine interneta na više mjesta u stanu ili kući, koristeći aplikacije poput Speedtest.

Ako primijetite da brzina drastično pada u određenim prostorijama u odnosu na mjesto gdje se nalazi ruter, uspjeli ste da identifikujete “mrtve zone”.

Za precizniju analizu mogu se koristiti aplikacije za Wi-Fi dijagnostiku, kao što su NetSpot ili Fing, koje prikazuju jačinu signala kroz RSSI vrijednosti. Pravilo je jednostavno – što je vrijednost bliža nuli, signal je jači.

Brzi trikovi koje možete odmah isprobati

Prije nego što razmišljate o novoj opremi, pokušajte nekoliko osnovnih rješenja:

Premjestite ruter na centralno mjesto u stanu, po mogućnosti na povišenu poziciju

Izbjegavajte uglove, debele zidove i prepreke koje blokiraju signal

Podesite antene rutera u različitim smjerovima (ako ih ima)

Restartujte ruter – često rješava privremene probleme

Ako ništa ne pomaže, uradite reset na fabrička podešavanja

Kada je problem u opremi?

Ako ni osnovni trikovi ne daju rezultate, moguće je da je ruter zastario. Stručnjaci preporučuju zamjenu uređaja otprilike svakih pet godina.

Noviji modeli koji podržavaju Wi-Fi 6E ili Wi-Fi 7 standard nude bolju pokrivenost i stabilnost, posebno zahvaljujući radu u 6 GHz obimu koji smanjuje smetnje,pišu Vijesti

Koje rješenje vam treba?

Za manje stanove: Wi-Fi ekstender može proširiti signal do slabih tačaka

Za veće kuće i više spratova: Mesh sistem je najbolje rješenje jer stvara jedinstvenu mrežu sa više tačaka pokrivenosti

Frekvencije i kanali prave veliku razliku

Wi-Fi mreže rade na različitim frekvencijama:

2.4 GHz – veći domet, bolji prolaz kroz zidove, ali sporiji internet

5 GHz i 6 GHz – veće brzine, ali slabiji domet kroz prepreke

Pametna kombinacija mreža može značajno poboljšati performanse – na primjer, pametne uređaje spojiti na 2.4 GHz, a telefone, računare i TV na 5 ili 6 GHz.

Na kraju, redovno ažuriranje rutera (firmware-a) takođe može poboljšati stabilnost, brzinu i sigurnost mreže.

