Prosječna plata je 14.000 KM: Je li ovo nova obećana zemlja za radnike iz BiH?

Zahvaljujući visokim platama, stabilnoj privredi i povoljnim poreznim uvjetima, zemlja s nešto više od 39 hiljada stanovnika privlači stručnjake iz cijele Europe.

Prema podacima EURES-a, plate u Lihtenštajnu često prelaze 8.000 eura (15.600 KM) mjesečno, a neka radna mjesta uključuju i besplatan smještaj.

Lihtenštajn se može pohvaliti i izuzetno jakom ekonomijom, s jednim od najviših BDP-a po glavi stanovnika na svijetu. Njegova ekonomska snaga dijelom proizlazi iz povoljnih poreznih politika: porez na dobit iznosi samo 12,5 procenata, dok je PDV 8,1 posto, piše Zagreb.info.

Prosječna mjesečna plata u ovoj državi iznosi oko 6.800 CHF (oko 14.000 KM). Niže plaće počinju od 2.500 CHF (oko 5.100 KM), dok iskusni profesionalci i menadžeri mogu zarađivati više od 10.000 CHF (oko 20.000 KM).

Podsjetimo, prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru 2025. godine iznosila je 1.633 KM, što predstavlja nominalan rast od 2,1 posto u odnosu na novembar, dok je realni indeks pokazao povećanje od dva posto.

Najniže prosječne neto plate imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane 1.157 KM, građevinarstvu 1.287 KM i trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 1.347 KM, prenosi Radiosarajevo.

